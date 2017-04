Ngày 26/4 tới đây, tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC) có hiệu lực và cũng là 20 năm ngày thành lập OPCW tại trụ sở của tổ chức ở TP. La Hay, Hà Lan.

Tổng giám đốc OPCW nhận giải Nobel Hòa Bình.

Đại diện Việt Nam dự phiên họp của OPCW.

Tham dự sự kiện quan trọng này sẽ có Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander, Bộ trưởng Ngoại giao Bert Koenders cùng đông đảo đại diện các quốc gia thành viên OPCW, các tổ chức quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự ở Hà Lan.Đây sẽ là dịp để cộng đồng quốc tế cùng tri ân những nỗ lực không biết mệt mỏi của OPCW trong hai thập kỷ qua nhằm ngăn ngừa, xóa bỏ các loại vũ khí hóa học (VKHH) trên thế giới và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất vì mục đích hòa bình, đồng thời cùng chia sẻ những bài học kinh nghiệm, phương hướng và biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của OPCW trong thời gian tới.Nhìn lại lịch sử, mặc dù các loại hóa chất độc như tên tẩm thuốc độc, khói thạch tín, khói hơi ngạt... đã được loài người sử dụng tương đối phổ biến trong các cuộc chiến tranh hàng ngàn năm về trước, song phải đến năm 1675, thỏa thuận quốc tế đầu tiên trên thế giới về việc sử dụng VKHH mới được Đức và Pháp ký kết tại Strasbourg (Pháp), nghiêm cấm sử dụng đạn tẩm độc.Gần 200 năm sau, vào năm 1874, Công ước Brussel về Luật và Tập quán chiến tranh được ký kết, trong đó cấm sử dụng các loại vũ khí, vật liệu phóng hay chất có độc nhằm gây sát thương cho người khác (Công ước này về sau không có hiệu lực).Đến năm 1899, các bên tham gia Hội nghị Hòa bình La Hay ở Hà Lan đã ký kết Công ước La Hay 1899, nhất trí cấm sử dụng chất độc và vũ khí độc. Bất chấp những quy định này, thế giới đã chứng kiến những hậu quả tàn khốc do VKHH gây ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất khi cả hai phe tham chiến đều dùng khí làm chảy nước mắt, khí clo, khí photgen gây ngạt chứa trong chai, đạn pháo, đạn cối làm gần 1,4 triệu người bị nhiễm độc vì hơi ngạt, trong đó đã có hơn 90.000 người tử vong.Trong thế kỷ 20, nhiều nước phát triển đã đầu tư nguồn lực đáng kể cho các chương trình VKHH và đã sử dụng chúng trong một số cuộc chiến tranh, gây thương vong cho dân thường và để lại nhiều hậu quả nặng nề đối với môi trường.Trong quá trình trên, nhân loại tiến bộ ngày càng ý thức được về những nguy cơ, tác hại của VKHH đối với tiến trình hòa bình, an ninh và phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia và lên tiếng kêu gọi xây dựng một khuôn khổ pháp lý toàn cầu để kiểm soát VKHH. Sau hơn 20 năm thương lượng căng thẳng, ngày 13/11/1993, 130 quốc gia đã ký kết CWC tại Paris (Pháp).Đến năm 1997, Công ước này chính thức có hiệu lực và OPCW cũng đi vào hoạt động trong năm này nhằm đảm bảo việc thực hiện Công ước một cách hiệu quả. CWC gồm lời nói đầu, 24 điều khoản và 03 phụ lục (tổng cộng gần 200 trang), với nội dung chính là cấm các nước phát triển, sản xuất hoặc yêu cầu sản xuất, tàng trữ và sử dụng VKHH; không được chuyển đổi trực tiếp hay gián tiếp VKHH sang nước khác; không tham gia vào các chiến dịch quân sự có sử dụng chất độc hoá học; không tài trợ, khuyến khích hay xúi giục nước khác tham gia vào các hoạt động bị cấm theo Công ước; các quốc gia thành viên được yêu cầu phá huỷ toàn bộ kho VKHH và các cơ sở sản xuất vũ khí hoá học mà họ sở hữu trong thời hạn không quá 10 năm sau khi thông qua Công ước.Sự ra đời của CWC và OPCW đã mở ra một chương mới trong lịch sử đấu tranh chống phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trên phạm vi toàn cầu. Lần đầu tiên trên thế giới, cộng đồng quốc tế có được một hiệp ước đa phương về giải trừ quân bị trong đó quy định rõ thời hạn cụ thể để phá hủy toàn bộ một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời đây cũng là hiệp ước kiểm soát vũ khí đa phương đầu tiên có chế tài thanh sát toàn diện.Đến nay đã có 192 nước (chiếm tới 98% dân số toàn cầu) trở thành thành viên của OPCW, gồm tất cả ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tất cả các nước có ngành hóa học phát triển và các nước từ mọi châu lục trên thế giới.