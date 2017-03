TP - Đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Singapore có thêm bước tiến mới với việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm qua chứng kiến lễ ký kết 6 văn kiện về đầu tư vào Việt Nam. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và thống nhất quan điểm về biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long ngày 23/3 tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.

Sau cuộc hội đàm mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mô tả là “hết sức thành công”, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore, trong đó đưa ra quan điểm thống nhất về các lĩnh vực hợp tác song phương sẽ được thúc đẩy trong thời gian tới.

Sẽ lập thêm các khu công nghiệp

Trong Tuyên bố chung, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh, Singapore tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ Việt Nam, bao gồm những khóa học của các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai Thủ tướng đánh giá cao quan hệ hợp tác phát triển giữa hai Quốc hội và nhất trí hợp tác quốc hội là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định, Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng vững chắc của quan hệ kinh tế song phương. Hai Thủ tướng nhất trí, trong bối cảnh Việt Nam đạt tiến bộ mạnh mẽ về các chuỗi giá trị, các công ty Singapore sẽ có thêm cơ hội tham gia những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như thành lập các khu công nghệ cao. Thủ tướng Lý Hiển Long ghi nhận đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc thành lập thêm các VSIP ở Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các doanh nghiệp Singapore tham gia các dự án đầu tư theo hình thức công - tư (PPP) trong các lĩnh vực như cảng biển, sân bay, cầu đường cũng như quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự tham gia tích cực của các cơ quan tài chính Singapore trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đang phát triển tại Việt Nam. Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định, Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài và thương mại giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Hai Thủ tướng nhấn mạnh, cần tăng cường hợp tác phát triển thành phố thông minh, hiện đại hóa đô thị thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trong cuộc sống và quản lý đô thị, giao thông và môi trường. Hai Thủ tướng hoan nghênh việc mở rộng Hiệp định hàng không song phương.

Thủ tướng Lý Hiển Long ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc hỗ trợ xử lý, tái chế, tái sử dụng nước thải; bảo vệ, quản lý môi trường các khu du lịch và dải ven bờ. Thủ tướng Singapore cũng ghi nhận đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác lao động và hợp tác đào tạo ngoại ngữ, tay nghề cho lao động Việt Nam. Hai Thủ tướng cũng nhất trí rằng, các cơ quan liên quan của hai bên sẽ tăng cường hợp tác hỗ trợ kỹ thuật, kiểm định tiêu chuẩn đối với nông sản, thuỷ sản và thực phẩm.

Hai Thủ tướng tái khẳng định cam kết thương mại tự do và tiếp tục tham gia các sáng kiến khu vực, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước thành viên khác nhằm tìm kiếm giải pháp cho Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017 và sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11.

Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng kể từ khi ký Thoả thuận hợp tác quốc phòng năm 2009. Hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng thông qua các chuyến thăm cấp cao, cơ chế tham khảo, hoạt động song phương giúp tăng cường tình hữu nghị và lòng tin giữa hai bên cũng như trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và ADMM+. Thủ tướng Lý Hiển Long hoan nghênh đề nghị của Việt Nam về việc tăng cường hợp tác giữa các trung tâm của Việt Nam với Trung tâm Kết nối thông tin của Hải quân và Trung tâm Điều phối hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa khu vực của Singapore.

Hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác giải quyết các thách thức an ninh chung như an ninh biển, cướp biển, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia… Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm. Hai Thủ tướng ghi nhận những thách thức truyền thống và phi truyền thống xuyên quốc gia gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ở nhiều nước. Hai Thủ tướng cũng ghi nhận những vấn đề môi trường như khói bụi, suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, ô nhiễm biển… Hai Thủ tướng cam kết phối hợp thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ của ASEAN để giải quyết thoả đáng những vấn đề trên.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định trong khu vực và tuân thủ tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hoà bình các tranh chấp, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên tái khẳng định ủng hộ thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất bộ khung Quy tắc ứng xử (COC) để tạo điều kiện sớm đạt được COC.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò tích cực của Singapore trên cương vị điều phối viên Quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Trung Quốc và khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Singapore để tăng cường quan hệ lâu đời và cùng có lợi giữa ASEAN và Trung Quốc.

Chiều 23/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục chú trọng triển khai nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược, đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất. Cùng ngày, trong buổi tiếp thân mật Thủ tướng Lý Hiển Long, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Singapore luôn duy trì là đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Chiều 23/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lý Hiển Long.

Các văn kiện hợp tác Việt Nam - Singapore được ký kết ngày 23/3:

- Trao thư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Ngân hàng UOB của Singapore về việc Ngân hàng UOB lập chi nhánh 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Sembcorp về phát triển Dự án BOT tuốc-bin khí hỗn hợp Dung Quất 2.

- Bản ghi nhớ về việc phát triển Khu công viên phần mềm Đà Nẵng giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Sembcorp.

- Bản ghi nhớ giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore và Quỹ Quốc tế Singapore.

- Bản ghi nhớ giữa Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Cty TNHH Keppel Land Việt Nam.

- Bản ghi nhớ về việc xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tại tỉnh Quảng Trị giữa UBND tỉnh Quảng Trị với Sembcorp và Becamex.