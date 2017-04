TP - Hội đàm hôm qua tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe nhất trí phấn đấu nâng giá trị thương mại song phương từ hơn 326 triệu USD năm 2016 lên 1 tỷ USD trong những năm tới.

Tuyên bố chung được đưa ra ngày 17/4 khẳng định, hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng; Thủ tướng Sri Lanka nhất trí sớm phê chuẩn hiệp định về dẫn độ; sớm triển khai cơ chế đối thoại an ninh cấp bộ trưởng công an hai năm/lần. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác chia sẻ thông tin, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Hai Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng hai bên đưa ra giải pháp tăng cường hợp tác kinh tế song phương trên các lĩnh vực chủ chốt như dầu khí, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và truyền thông, dệt may, chế biến, phân phối nông sản, thủy sản, năng lượng tái tạo, dịch vụ hàng không, du lịch và nghỉ dưỡng, sản xuất, tiêu thụ sữa, dịch vụ hàng hải, vận chuyển đường biển, dược phẩm… Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật phát triển nông - ngư nghiệp; coi Kế hoạch Làm việc về hợp tác nghề cá giữa hai nước là lộ trình thực hiện định hướng này.

Hai bên bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không của hai nước khai thác đường bay trực tiếp Việt Nam - Sri Lanka. Việt Nam ghi nhận đề xuất của Sri Lanka về Hiệp định khung về hợp tác kinh tế - xã hội Nam - Nam. Sri Lanka ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021. Việt Nam ghi nhận đề nghị của Sri Lanka về việc ủng hộ Sri Lanka trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN và khuyến khích Sri Lanka thúc đẩy hợp tác cụ thể và hiệu quả với ASEAN trong thời gian tới. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định tại biển Đông, tự do hàng hải, hàng không và thương mại không bị cản trở, giải quyết các tranh chấp và khác biệt thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.

Sau Hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết: Thỏa thuận Hợp tác giáo dục giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học và Giao thông đường bộ Sri Lanka; Chương trình Hành động về hợp tác phát triển nông nghiệp giai đoạn 2017-2019.

Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 16 tới 18/4, Thủ tướng Sri Lanka đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.