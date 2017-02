ộ Ngoại giao Việt Nam ngày 17/2 cho biết, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự hiểu biết và đóng góp của Ngoại trưởng Tillerson vào việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư nói riêng và quan hệ hợp tác giữa Việt-Mỹ nói chung. Hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ đã có những bước tiến triển tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác toàn diện với Mỹ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc ở cấp cao.

Phó Thủ tướng nhắc lại việc lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Hội nghị cấp cao APEC và các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp tại Đà Nẵng vào tháng 11. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng mời Ngoại trưởng Tillerson sớm thăm Việt Nam. Ngoại trưởng Tillerson trân trọng mời Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Mỹ, bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC 2017 tại Việt Nam.

Trên cơ sở nhận thức chung về tầm quan trọng của việc duy trì, thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Anh tiếp tục ủng hộ tự do hóa thương mại

Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh sáng kiến về việc hai bên thành lập cơ chế đối thoại không chính thức nhằm trao đổi các biện pháp tạo thuận lợi hóa về thương mại, duy trì và thúc đẩy đà phát triển thương mại tốt đẹp giữa hai nước trong bối cảnh Anh sẽ đàm phán rời Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Johnson khẳng định, Anh sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và sẽ tiếp tục ủng hộ tăng cường quan hệ, liên kết và tự do hóa thương mại giữa Việt Nam với châu Âu.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Anh tăng số lượng học bổng dành cho Việt Nam để tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên Việt Nam tiếp cận Quỹ Newton, Quỹ Thịnh vượng Anh, Quỹ ứng phó với các thách thức toàn cầu để thực hiện các dự án đào tạo chuyên gia luật, quản lý thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, bảo vệ tính thượng tôn pháp luật ở các vùng biển và đại dương, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.