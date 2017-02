TPO - Ngày 23/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc sắp hoàn thành việc xây dựng hơn 20 cấu trúc trên các đảo nhân tạo ở biển Đông được cho là giống với kho chứa tên lửa đất đối không tầm xa.

“Chúng tôi sẽ xác minh thông tin này", ông Lê Hải Bình cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuân thủ đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Mọi hoạt động xây dựng, cải tạo tại các cấu trúc thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là phi pháp.

"Việt Nam đề nghị các bên liên quan hành xử có trách nhiệm, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, đặc biệt là việc quân sự hóa, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”, ông Lê Hải Bình nói.

Trước đó hãng tin Reuters dẫn nguồn tin tình báo cho biết Trung Quốc sắp hoàn thành việc xây dựng hơn 20 toà nhà do Trung Quốc bằng bê tông vững chắc trên các bãi đá Xu Bi, Vành Khăn và Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Nguồn tin cho biết những công trình này giống như các kho chứa tên lửa đất đối không tầm xa. Mỗi toà nhà có chiều dài khoảng 20 m và chiều cao khoảng 10 m.