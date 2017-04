TP - Hội đàm tại thủ đô Stockholm ngày 6/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Urban Ahlin nhất trí rằng, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư để tương xứng với tiềm năng của mỗi nước.

Hai bên mong muốn cùng thúc đẩy phát triển quan hệ nghị viện lên tầm cao mới thông qua việc tăng cường phối hợp giám sát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược; ủng hộ chính phủ, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, hợp tác đôi bên cùng có lợi; hợp tác phát triển và bảo vệ môi trường.

Hai bên cho rằng, việc sớm ký kết, phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) sẽ đem lại lợi ích chung cho các bên tham gia, góp phần làm tăng kim ngạch thương mại song phương, trong đó có Việt Nam và Thụy Điển. Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển khẳng định ủng hộ EU sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định này.

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi về vấn đề bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ trong xã hội; kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng. Chủ tịch Urban Ahlin cho biết, Thụy Điển có kinh nghiệm lâu đời trong lĩnh vực lập pháp và sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam trong giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước; xây dựng thành phố thông minh, bảo vệ môi trường, giảm khí thải; hợp tác song phương trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, đào tạo…

Chúc mừng Thụy Điển trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2017-2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, Thụy Điển sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, ngăn ngừa xung đột, tuân thủ luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thụy Điển ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Sáng 7/4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Thị trưởng thành phố Stockholm - bà Eva Louis Erlandsson Slorach.