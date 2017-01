Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Khắc Cường nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển; cải thiện hơn nữa tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước; khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan để mở cửa thị trường Trung Quốc đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các Văn phòng Xúc tiến Thương mại của Việt Nam tại Trung Quốc, trước mắt là tại tỉnh Chiết Giang…

Hai bên khẳng định quyết tâm sẵn sàng tạo điều kiện hơn nữa để tăng cường hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp hai nước; đôn đốc doanh nghiệp hai nước bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả các dự án hợp tác, nhanh chóng giải quyết dứt điểm các khó khăn và trở ngại tồn tại trong các dự án hợp tác.

Việt Nam hoan nghênh các dự án của Trung Quốc áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, chế tạo máy, công nghiệp phụ trợ, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; kết hợp hợp tác đầu tư với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên nhất trí ủng hộ tăng cường liên kết trong ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở Đông Á và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN trong thời gian tới.

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trong buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang khẳng định Quốc hội Trung Quốc nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc đóng góp vào xu thế phát triển lành mạnh, tích cực của quan hệ hai nước; nhất định sẽ tăng cường phối hợp với Quốc hội Việt Nam, nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có cuộc hội kiến Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh. Ông Du Chính Thanh khẳng định Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực đẩy mạnh quan hệ giao lưu và hợp tác giữa hai nước…

Chiều 13/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn.

Ông Vương Kỳ Sơn cho biết kể từ sau Đại hội 18, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác xây dựng tác phong, coi đây là công việc thường xuyên của Đảng; xử lý tốt mối quan hệ giữa kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đến nay đã thu được nhiều kết quả rõ rệt và giành được sự ủng hộ của nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ đánh giá cao những kết quả và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư thông báo với ông Vương Kỳ Sơn về các chủ trương xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng then chốt của việc luôn giữ được bản chất cách mạng của Đảng Cộng sản để Đảng luôn thực sự là đội tiên phong và đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc, đồng thời tiêu biểu cho lương tâm và trí tuệ, đạo đức và văn minh của thời đại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Vương Kỳ Sơn nhất trí cho rằng xây dựng, chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ hệ trọng, cấp bách và lâu dài, liên quan trực tiếp đến vận mệnh của mỗi Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước; nhất trí sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan của hai Đảng, hai nước trong lĩnh vực công tác quan trọng này, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn trong nội bộ của mỗi Đảng, vừa góp phần tăng cường chiều sâu quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 13/1, Bộ trưởng Công an Tô Lâm hội đàm với Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ; Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn và Thứ trưởng Công an Trung Quốc kiêm Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) Mạnh Hồng Vỹ. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng có cuộc gặp, làm việc với Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kỳ Bảo; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh có cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành và Tổng cục trưởng Tổng cục Kiểm nghiệm, kiểm dịch chất lượng an toàn quốc gia Trung Quốc Chi Thụ Bình.