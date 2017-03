TP - Trước vụ tấn công khủng bố tại Anh ngày 22/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, tính đến tối qua, không có thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân. Đại sứ quán đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, theo sát tình hình liên quan công dân Việt Nam để kịp thời có biện pháp hỗ trợ trong trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Ngày 23/3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về vụ tấn công, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ, Việt Nam gửi đến Chính phủ, nhân dân Vương quốc Anh và gia đình các nạn nhân gặp nạn trong vụ khủng bố ngày 22/3 lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất. Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức.

Ông Bình cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin. Được tin vụ tấn công khủng bố vừa diễn ra tại thủ đô London gây thiệt hại nghiêm trọng về người, ngày 23/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Thủ tướng Anh Theresa May.

Trong khi đó, kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố ở Westminster, khiến 4 người, trong đó có hung thủ, thiệt mạng, 29 người bị thương, được xác định là người Anh và từng bị các đặc vụ MI5 (cơ quan tình báo nội địa Anh) điều tra vì những quan ngại liên quan chủ nghĩa cực đoan bạo lực, Thủ tướng Anh Theresa May hôm qua cho biết. Bà May nói rằng, danh tính của đối tượng này sẽ chỉ được tiết lộ khi nào tiến độ điều tra cho phép.

Trong một tuyên bố do hãng tin Amaq đăng tải, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, nhưng không nhắc đến tên tuổi hay chi tiết nào nên vẫn chưa rõ kẻ tấn công có liên hệ trực tiếp với nhóm này hay không. “Người thực hiện vụ tấn công là một chiến binh IS và anh thực hiện chiến dịch này để đáp lại lời kêu gọi tấn công vào người dân của liên minh”, tuyên bố viết.

Cảnh sát Anh đã bắt 8 người tại 6 địa điểm ở London và Birmingham trong quá trình điều tra vụ tấn công kiểu “sói đơn độc” mà bà May nói rằng có thể bị ảnh hưởng của tư tưởng Hồi giáo méo mó. Cầu Westminster và khu vực quanh tòa nhà Quốc hội Anh đến sáng qua vẫn bị phong tỏa và các nhà điều tra hiện trường vẫn đang kiểm tra nơi thủ phạm bị bắn.

MI5 tuyên bố sẵn sàng ứng phó các tình huống bất ngờ và hỗ trợ cảnh sát sau vụ kẻ tấn công lao xe qua cầu Wesminster, đâm vào nhiều người đi đường, chạy về phía tòa nhà Quốc hội, dùng dao đâm cảnh vệ. Vụ việc diễn ra đúng dịp tưởng niệm 1 năm xảy ra đợt tấn công khủng bố ở thủ đô Brussels của Bỉ, khiến 32 người thiệt mạng.