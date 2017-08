Yingluck Shinawatra: Người liên tục khiến chính trường Thái Lan ‘dậy sóng’

Bà Yingluck kiểm tra cửa cống Bang Chom Sri (huyện In Buri, Sing Buri, Thái Lan) ngày 3/10/2011. Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck được bao vây bởi những người ủng hộ sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bãi chức thủ tướng của Yingluck do thuyên chuyển vi hiến sĩ quan an ninh hàng đầu Thawil Pliensri khỏi chức vụ Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia vào năm 2011. Ảnh: Bangkok Post