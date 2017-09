5 golf thủ Việt tham gia vòng chung kết thế giới tại Malaysia

Ngày 9/9/2017, 70 tay golf được lựa chọn từ các vòng loại phía Bắc, phía Nam và các giải vô địch golf cấp quốc gia uy tín đã có một ngày thi đấu đầy quyết liệt tại sân golf Jeongsan, Đồng Nai.

Được thiết kế bởi golfer danh tiếng Ronald Fream, 18 hố golf của Jeongsan được chia thành sân Sun Course và Moon Course, trải dài theo dòng sông Đồng Nai với khung cảnh đặc trưng tuyệt vời của miền sông nước Đông Nam Bộ, một sân golf đích thực cho những cú “Tee off” và “Get Down” hoàn hảo.

Sau một ngày thi đấu khá vất vả và đầy nỗ lực, BTC đã tìm ra 5 golf xuất sắc nhất giành suất tranh tài cùng các golfer quốc tế tại Malaysia vào tháng 11/2017. Các golf thủ xuất sắc đó là: Nguyễn Hồng Hải – nhóm Handicap A, Vũ Đức Lân – nhóm Handicap B, Nguyễn Đức Ninh – nhóm Handicap C, Trần Ngọc Trung – nhóm Handicap D, Phạm Trung Tuấn – nhóm Handicap E.

Vòng chung kết WAGC 2017 sẽ tổ chức tại 4/5 sân thi đấu tốt nhất của Malaysia vốn đã rất quen thuộc với các giải golf lớn trên thế giới, đó là: TPC Kuala Lumpur; Tropicana Golf & Country Resort; The Mines Resort & Golf Club; Templer Park Country Club.



Trong 3 năm tổ chức giải WAGC tại Việt Nam, TPBank đã xây dựng thành công một giải đấu chuyên nghiệp, uy tín, góp phần không nhỏ trong việc phát triển môn thể thao golf tại Việt Nam. Trong các giải WAGC, TPBank đều khảo sát rất kỹ chất lượng golfer, chứng chỉ công nhận trình độ theo chuẩn quốc tế của tổ trọng tài và điều kiện các sân golf, do đó “chất lượng đầu ra” của giải đấu là rất ấn tượng.

Mùa giải 2015, tuyển Việt Nam đứng thứ 3 thế giới, mùa giải 2016, đứng vị trí Á quân, đây là thành tích cao nhất từ trước tới nay mà Việt Nam đạt được tại giải WAGC quốc tế. Hai thành tích “nền” ấn tượng này đang là tiền đề rất quan trọng để Việt Nam nghĩ về một thành tích tốt hơn trong năm 2017.

Đại diện BTC giải, ông Khúc Văn Họa, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TPBank cho rằng “giải đấu đã chứng minh được những đóng góp to lớn của TPBank trong việc nâng cao chất lượng chuẩn của các giải golf không chuyên tại Việt Nam. Chúng tôi cũng kì vọng về một kết quả khả quan của VCK thế giới sắp tới”.

Riêng đối với cơ cấu giải WAGC Việt Nam, ngoài 7 giải thưởng kỹ thuật cho các golfers như: giải “Longest Drive” (Nam/Nữ), giải “Nearest to the Pin”, giải “Nearest to the Line”, giải thưởng lớn nhất của chương trình dành cho cú “Hole-In-One” là 01 thẻ tín dụng TPBank World MasterCard Golf Privé có 2 tỷ đồng trong tài khoản hoặc 1 xe hơi hạng sang trị giá 1,5 tỷ đồng.

Tiểu Phùng