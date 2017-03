TP - Tiền đạo ngôi sao tuyển Argentina bị cấm thi đấu 4 trận ở Vòng loại World Cup 2018. Quyết định có thể đẩy chiến dịch giành vé dự World Cup 2018 của Abileceste vào bi kịch.

Messi phản ứng với trợ lý trọng tài ở trận đấu với Chile và bị treo giò 4 trận. Ảnh: GETTY IMAGES.

Đây là hậu quả của việc Lionel Messi xúc phạm trọng tài biên người Brazil, Van Gasse, trong trận thắng 1-0 của Argentina trước Chile, trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2018 hôm 24/3.

Án phạt đối với Messi không chỉ “không thể tin nổi” theo đánh giá của giới bóng đá thế giới và Argentina mà còn bởi cách FIFA kỷ luật anh. Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) tuyên bố, sẽ làm mọi cách để FIFA giảm án cho tiền đạo con cưng. Tân chủ tịch Claudio Tapia cho biết cho rằng, án phạt Messi là thiếu công bằng, và AFA sẽ chiến đấu tới cùng.

Báo chí xứ tan-go thì không nhã nhặn được như vậy, khi hàng loạt tờ đăng tải các bài viết chỉ trích FIFA, cũng như cáo buộc một âm mưu nhằm vào Messi cũng như đội tuyển Argentina. “FIFA tự bắn vào chân mình”, hay “Án phạt cho Messi: sự sỉ nhục với bóng đá”… là những hàng tít nổi bật trên báo chí Argentina.

Theo phân tích của báo giới Argentina, có quá nhiều điểm bất thường trong cách FIFA “treo giò” tới 4 trận Messi. Đầu tiên, hành vi chửi trọng tài Van Gasse không được ghi trong báo cáo, và bản thân ông Gasse cũng thừa nhận “không biết bị Messi chửi”. Bằng cách nào đó, FIFA đã được báo cáo vụ việc và rất nhanh sau đó, Hội đồng kỷ luật FIFA nhóm họp để đưa ra phán quyết trên. Thời điểm FIFA lựa chọn để công bố án phạt trên cũng bị nhận xét là ác nghiệt đối với đội tuyển Argentina: chỉ ít tiếng trước trận đấu của Abiceleste với Bolivia. Hệ quả của nó, Argentina vắng Messi đã thua “lấm lưng” 0-2 trước chủ nhà Bolivia.

Trận thua này đã khiến Argentina từ thứ 3 rơi xuống vị trí thứ 5 Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Đây là vị trí phải dự tranh vé vớt. Vấn đề là Argentina vẫn còn tới 4 trận. Nếu AFA kháng án bất thành, ba trận trong số trên gồm các trận đấu với Uruguay (28/8), Venezuela (5/9) và Peru (2/10), Argentina sẽ phải thi đấu thiếu Messi. Ảnh hưởng của Messi với đội tuyển Argentina như thế nào là chuyện ai cũng rõ, nên thật khó tưởng tượng Abiceleste sẽ thi đấu như thế nào nếu không có anh trong đội hình.

Báo giới Argentina hôm qua đã ầm ĩ về một “âm mưu” trả đũa Messi và Argentina do việc ngôi sao Barcelona từ chối tham dự Lễ trao giải The Best năm 2016 do FIFA tổ chức hồi đầu năm. Messi được cho rằng đã biết sẽ thua Cristiano Ronaldo ở giải thưởng này. “Bạo mồm” như huyền thoại Argentina Diego Maradona thì cáo buộc, CONMEBOL (Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ), đứng sau vụ việc trên. “Cậu bé vàng” cũng tuyên bố sẽ gặp Chủ tịch FIFA Infantino để “kêu” cho Messi. Trước đó, Maradona bị nghi ngờ là người đẩy Messi vào án phạt trên, do những hiềm khích cũ.