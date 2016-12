TPO - Sau khi tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của trận lụt kéo dài, Ánh Viên đã ôm thùng quà và mang ra tận xe cho bà Trịnh Thị Hơn, 75 tuổi, quê ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi.

Kình ngư Ánh Viên đang khiêng quà tặng ra xe cho bà Trịnh Thị Hơn, người bị thiệt hại trong đợt lũ

Nhà vô địch Ánh Viên bước lên bục với trang phục giản dị - chiếc áo pull trắng và quần thun xanh Mitre, dép 3 quai, nụ cười lộ ra 2 chiếc răng cửa to như thiếu nhi, nhìn vui mắt. Ánh Viên vừa từ Câu lạc bộ bơi Ebiscoban, bang Florida (Mỹ) trở về Việt Nam sau đợt huấn luyện dài hạn.

Tham dự chương trình “Bơi cùng Ánh Viên, đồng hành cùng thanh thiếu niên phòng chống đuối nước”, nhà vô địch có bài phát biểu vỏn vẹn đúng 52 giây. Với phong cách giản dị của cô bé 20 tuổi, Ánh Viên đã nói: “Thông qua phương tiện truyền thông, em biết được sự kiện đau lòng 9 học sinh Quảng Ngãi bị đuối nước trên sông Trà Khúc, qua chương trình này em muốn chia sẻ và giúp các bạn biết bơi”.

Ánh Viên đã có cuộc giao lưu với các bạn học sinh tỉnh Quảng Ngãi tại bể bơi Tuấn Minh. Trả lời ngắn gọn 7 câu hỏi của các bạn học sinh, Ánh Viên đã dành đến 3 câu nói về công ơn của các thầy đã quan tâm, dìu dắt và đưa em đến đường đua và đoạt Huy chương vàng tại Sea games. Bên cạnh đó, Ánh Viên luôn nhắc đến ông nội, cha, mẹ và người thân cũng là động lực.

Ánh Viên chia sẻ: “Dẫn Ánh Viên đến đường đua xanh là một việc tình cờ và may mắn. Nhưng nếu không gặp thầy thì không có ngày hôm nay/Người luôn sát cánh bên em trong các cuộc thi là thầy. Khi bước ra hồ bơi thì chỉ có một mình, nhưng sau lưng có thầy, có gia đình, bạn bè đều theo sát trong cuộc thi/Động lực để vươn tới thành công, đó là lúc khó khăn thì Viên nghĩ tới thầy cô, người thân, phải cố gắng không để mọi người buồn lòng”.

Thùy Trinh, một học sinh ở Quảng Ngãi tham dự chương trình, nhận xét: “Em thấy chị Viên là người kính trọng thầy cô, hiếu thảo với cha mẹ. Em còn thích câu trả lời của chị nói về ước mơ, đó là ai cũng có thể trở thành vận động viên, mình có ước mơ thì mình sẽ trở thành và thực hiện được, quan trọng là phải theo đuổi ước mơ đó”.

Vừa bước từ phòng thay đồ bơi ra, Ánh Viên đã bị vây chặt bởi các bạn học sinh. Các bạn trẻ mang theo sách để xin chữ ký của chị Ánh Viên. Cuối buổi, ban tổ chức phải bố trí cho các em học sinh xếp thành 2 hàng để xin chữ ký.

Các bạn trẻ không chỉ ấn tượng về thành tích và những câu chuyện mà chị Ánh Viên chia sẻ, mà còn quý trọng tấm lòng của nhà vô địch đối với người nghèo. Sau khi tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của trận lụt kéo dài, Ánh Viên đã ôm thùng quà và mang ra tận xe cho bà Trịnh Thị Hơn, 75 tuổi, quê ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi.

Bà Hơn cho biết, gia đình rất khó khăn, hay đau ốm nên phải nhờ người cháu chở đến bể bơi Tuấn Minh để nhận quà của cháu Ánh Viên. Cháu Ánh Viên là một người rất lễ phép và kính trọng người già.

Ánh Viên từng được báo The Straits Times của Singapore nhận xét: “Đây là vận động viên giá trị nhất của đoàn thể thao Việt Nam”; báo The New Paper đặt biệt danh là “cô gái thép”. Cô cũng là người mang quân hàm đại úy trẻ nhất trong Quân đội, do lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, đem vinh quang về cho Việt Nam; đạt 3 HCV Seagames 27…

Dù mạnh mẽ trên đường đua và đang đứng ở đỉnh cao vinh quang, nhưng kình ngư Ánh Viên luôn thể hiện là một cô gái hiền lành, vô tư và giản dị. Khi bị nhiều bạn trẻ vây quanh xin chữ ký và…ký mãi vẫn không hết sách, nhà vô địch cuống quýt thò tay gãi chân, gãi cổ và ngoáy tai. Sau đó cười và tiếp tục ký cho bằng hết.