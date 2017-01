TPO - Chưa bao giờ, HLV Arsene Wenger lại đau đầu vì có quá nhiều sự lựa chọn ở trung tâm hàng thủ như lúc này. Thậm chí để giữ yên phòng thay đồ, ông buộc phải lên kế hoạch thanh lọc, trong đó sẵn sàng đẩy đi cả những gương mặt giàu kinh nghiệm.

Arsenal tính thải loại Per Mertesacker.

Hàng thủ chưa bao giờ là điểm mạnh của Arsenal và một trong những nguyên nhân dẫn tới điều đó là vì trong tay HLV Arsene Wenger ít khi có những sự lựa chọn ưng ý nhất. Thế nhưng thời điểm này, mọi thứ đã xoay chiều. Hàng thủ “Pháo thủ” giờ thừa những lựa chọn chất lượng, đến nỗi “Giáo sư” buộc phải kế hoạch thanh lọc, trong đó sẵn sàng đẩy đi cả những gương mặt giàu kinh nghiệm.

Cụ thể, nhờ có thêm Skhrodan Mustafi từ Valencia và Rob Holding từ Bolton trong mùa hè vừa qua, hiện Arsenal có tới 5 trung vệ đích thực. Đấy là chưa kể đến hậu vệ trái Monreal hay tiền vệ Coquelin cũng có thể đá trung vệ trong trường hợp cần thiết. Việc cả Mustafi và Holding hòa nhập nhanh chóng từng giúp HLV Wenger thở phào khi cùng thời điểm Per Mertesacker gặp chấn thương đầu gối.

Thế nhưng giờ rắc rối nảy sinh khi Per Mertesacker bình phục và trở lại thi đấu. Trung vệ người Đức từng có nhiều đóng góp cho Arsenal, giữ vai trò đội trưởng, vậy nên thật khó để xếp anh ngồi dự bị, nhường chỗ cho những tân binh hay những gương mặt trẻ... Không còn cách nào khác, HLV Wenger buộc phải “hy sinh” Per Mertesacker. Cụ thể, ông và lãnh đạo CLB đã “bật đèn xanh” để Per Mertesacker rời Emirates theo dạng cho mượn hoặc bán đứt ngay trong tháng 1/2017.