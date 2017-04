Cuộc chiến nội bộ giữa những fan Arsenal xung quanh HLV Arsene Wenger ngày càng leo thang. Một bên ra sức tẩy chay Wenger mọi lúc, mọi nơi và bằng mọi phương tiện. Bên kia vẫn trung thành bảo vệ Giáo sư, kể cả có phải thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.

Họ còn trưng thông điệp “Wenger Out” ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đi xem đêm diễn của ban nhạc Coldplay tại Singapore, có fan trưng tờ giấy ghi “Wenger Out”. Tới dự lễ hội đô vật lần thứ 33 (Wrestlemania 33) tận Orlando bên Mỹ cũng có fan trưng thông điệp “Wenger Out”. Biểu ngữ “Wenger Out” trước đó còn xuất hiện ở khán đài trống trong trận New Zealand gặp Fiji tại vòng loại World Cup 2018 và tại liên hoan âm nhạc Ultra ở Miami.

Cũng xung quanh trận Arsenal - Man City, một số fan còn phát tờ rơi kêu gọi mọi người tham gia chiến dịch phản đối Wenger với 7 bước bài bản như: xuống đường tuần hành, góp tiền cho chiến dịch, ký tên đòi Wenger ra đi,…

Chuyên môn của Arsenal có thể bị đánh giá là chưa tiến được bước nào trong trận hòa 2-2 vừa qua với Man City. Chứ trình… phản đối HLV Arsene Wenger của các fan Arsenal thì đã lên được mấy “level”. Ngay trước trận Arsenal tiếp Man City, một nhóm fan Pháo thủ quá khích thuê một chiếc xe tải rong các thông điệp tẩy chay Wenger khắp thành phố London.Một bên hộp pano, họ trích dẫn lại lời GĐĐH Ivan Gazidis của Arsenal từng nói về Wenger: “Arsene có trách nhiệm với người hâm mộ - họ chính là những người đưa phán xét cuối cùng. Nếu bạn thấy mối quan hệ giữa các fan và HLV rạn nứt thì mọi chuyện không còn níu giữ được nữa”. Phía dưới câu trích dẫn này là thông điệp: “Đã đến lúc Wenger phải ra đi”.Bên kia hộp pano, các fan xoáy lại nỗi đau Champions League của đội nhà: “Đã 20 năm ở trời Âu rồi, chúng ta vẫn cứ phải chờ…”. Mặt sau hộp pano, tuyên ngôn ngày trước “In Wenger We Trust” (Chúng ta tin vào Wenger) bị gạch xóa chữ T thành ra “In Wenger We Rust” (Chúng ta sa sút vì Wenger).Trước vụ rong xe tải chở thông điệp phản đối Wenger khắp các con phố ở London, nhóm fan Arsenal quá khích đã thuê máy bay mang thông điệp “No Contract, Wenger Out” (Không ký hợp đồng mới nữa, Wenger phải ra đi) trong trận Arsenal gặp West Brom cách đây nửa tháng. Có cảm giác họ quyết dùng mọi phương tiện để tống tiễn Giáo sư khỏi sân Emirates.Phe phản đối Wenger ngày càng cực đoan. Nhưng phe bảo vệ Wenger cũng không chịu ngồi yên. Cùng ngày ở sự kiện Wrestlemania 33 bên Orlando, tấm biển “Wenger In” xuất hiện song hành với tấm biển “Wenger Out”. Thậm chí, fan trung thành của Giáo sư còn trưng “Wenger In” ở vị trí nổi bật hơn.Còn trong trận West Brom - Arsenal kể trên, ngay sau khi máy bay mang thông điệp “No Contract, Wenger Out” lên trời, một chiếc máy bay khác xuất hiện với băng rôn ghi “In Arsene We Trust, Respect AW” (Chúng tôi tin tưởng Arsene, hãy tôn trọng Arsene Wenger). Hai phe phản đối và ủng hộ Wenger tạo nên “cuộc chiến máy bay” chưa có tiền lệ ở hậu trường Premier League.Trở lại trận Arsenal tiếp Man City đêm Chủ nhật vừa qua, mấy fan Arsenal không kiềm chế được, lao vào tẩn nhau ngay trên khán đài sân Emirates trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Nguyên nhân xô xát chưa được tiết lộ ngay.Song mọi người đều tin rằng các fan Arsenal này dùng tay chân để nói chuyện phải quấy với nhau là vì bất đồng quan điểm về Wenger. Bên thì ra sức phản đối Giáo sư. Bên thì nhất mực bảo vệ ông. Không bên nào chịu nghe bên nào.