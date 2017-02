Cúp bạc Ngoại hạng Anh không nằm trong tay Arsenal, nhưng họ lại là nhân tố quan trọng nhất nắm giữ nó vào lúc này. Hơn lúc nào hết, cả Ngoại hạng Anh đang đứng sau Pháo thủ, chí ít là cho đến tiếng còi kết thúc trận derby London với Chelsea tối nay.

Với 15 vòng đấu còn lại, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng khi khoảng cách với nhóm bám đuổi đã lên tới 9 điểm dựa trên một phong độ vô cùng vững vàng, sẽ là thảm họa nếu không có đội nào đứng ra ngăn chặn Chelsea. Nhiệm vụ nặng nề đó lúc này được giao cho Arsenal.4 tháng trước, Arsenal trên sân nhà đã đánh bại Chelsea 3-0. Thất bại đó của The Blues đến ngay sau trận thua Liverpool. Những kết quả không tốt buộc Antonio Conte phải thay đổi đội hình và bất ngờ thay đổi cả vận số. Tuy nhiên, thành tích với Top 6 vẫn là một hạn chế với Chelsea.Tổng cộng, Chelsea thắng 3, thua 3 và hòa 1 khi đối đầu 5 đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho đến lúc này. Đó là cơ sở để Arsenal tin vào một kết quả có lợi tại Stamford Bridge.Gần nhất, Chelsea đã thua Tottenham và hòa Liverpool. Tuy nhiên, Arsenal không có được lợi thế thi đấu trên sân nhà như 2 đội kia. Ngược lại, Pháo thủ phải đến sân của hàng xóm với đội hình què quặt nhất từ đầu mùa, đặc biệt là ở tuyến giữa với sự vắng mặt của Aaron Ramsey, Granit Xhaka và Santi Cazorla. Nói Arsenal mang đũa đi... chống trời cũng không quá.Nhưng Arsenal sẽ không thi đấu cho riêng mình mà còn phải chiến đấu để cứu lấy Ngoại hạng Anh. Thua trận, Arsenal gần như bật bãi khỏi cuộc đua vô địch, không những thế tạo đà cho Chelsea và làm nản lòng các đội bám đuổi.Ở chiều ngược lại, Chelsea sẽ tiến một mạch đến chức vô địch nếu đả bại Arsenal. Những đối thủ tiếp theo của The Blues lần lượt là Burnley, Swansea, West Ham, Watford, Stoke, Crystal Palace. Nghĩa là phải cho đến đầu tháng 4, Chelsea mới phải đụng một đối thủ ngang tầm là Man City. Cho đến lúc đó, có lẽ cuộc đua vô địch đã an bài.Nhưng thất bại thì khác khi nó mang đến rất nhiều hệ lụy. Conte đang cố gồng mình bao bọc những mâu thuẫn trong nội bộ Chelsea. Ông thầy người Italia đang làm tất cả để mùa giải trôi thật nhanh trước khi những cái kim trong bọc lòi ra.Do đó, hơn lúc nào hết, phần còn lại của nước Anh đang kêu gọi tinh thần chiến đấu ngoan cường của Arsenal như những gì Liverpool đã làm 3 ngày trước.