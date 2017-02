TP - Vòng luẩn quẩn trở lại với Arsenal tại Champions League. Đoàn quân của HLV Wenger đứng trước nguy cơ tiếp tục bị loại cay đắng tại giải đấu cấp CLB danh giá nhất lục địa già.

Thêm nhiều tiếng nói kêu gọi HLV Wenger ra đi sau trận thua muối mặt trước Bayern Munich tại đấu trường Champions League. Ảnh: Getty Images

Giấc mộng thống trị trời Âu trong suốt 20 năm qua của Arsenal coi như tan tành mây khói khi thầy trò HLV Arsene Wenger thua tan tác 1-5 trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8 trên sân Allianz Arena rạng sáng qua. Kết quả này phản ánh chính xác tình hình của trận đấu bởi đội chủ sân Emirates thua một cách toàn diện, từ tinh thần cho đến lối chơi. Theo thống kê, họ chỉ cầm bóng 31% so với 69% của đối thủ, sút được 4 cú so với 22 của Bayern. Trước “Hùm xám” nước Đức, các cầu thủ Arsenal bỗng dưng biến thành những chú cừu non ngoan ngoãn. Họ không thể phản kháng được gì trước các đòn tấn công dữ dội của đối phương và bi kịch xảy đến là điều dễ hiểu.

Trận thua tan tác này khiến thầy trò Wenger thiết lập nhiều kỉ lục đáng buồn ở sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Theo đó, với 5 lần bị thủng lưới trước Bayern, Arsenal trở thành CLB Anh đầu tiên trong lịch sử nhận 200 bàn thua ở mặt trận Champions League. Đây cũng là lần thứ hai trong vòng gần một năm rưỡi vừa qua, “Pháo thủ” thua Bayern với tỷ số 1-5 trong một trận đấu ở Champions League (trước đó là ở lượt trận thứ 4 vòng bảng mùa 2015/2016 cũng tại Allianz Arena).

Đáng buồn hơn, với thất bại đậm 1-5, cánh cửa vào tứ kết Champions League mùa này gần như đã đóng sập trước mắt thầy trò HLV Wenger bởi họ cần phải thắng lại với tỷ số 4-0 trên sân nhà ở trận lượt về. Và như vậy, hành trình quen thuộc tại Champions League của “Pháo thủ” lại tái hiện. Họ khởi đầu từ vòng loại, vượt qua vòng bảng thành công, giành vé dự vòng 16 đội và biến mất khi vào đến tứ kết.

Sau trận đấu, làn sóng người hâm mộ phản đối và đòi HLV Wenger ra đi tiếp tục dâng cao. Nhiều chuyên gia lẫn các cựu danh thủ bóng đá cũng lên tiếng chỉ trích và bày tỏ sự thất vọng đối với màn trình diễn của đội chủ sân Emirates.

HLV Wenger nói rằng ông không lý giải được điều gì đang diễn ra đối với đội bóng của mình. Nhưng có lẽ đây chỉ là lời bao biện của ông trong tình thế hiện nay. Hơn ai hết, HLV Wenger là người hiểu rõ nhất chuyện gì đang diễn ra lúc này. Thay vì “tham quyền cố vị”, có lẽ đã đến lúc nhà cầm quân người Pháp từ bỏ “ngai vàng” tại Emirates.