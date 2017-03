TPO - Một trường hợp hy hữu đã xảy ra tại sân Golf Diamond Bay Golf & Villas (Nha Trang) khi có tới 3 golfer cùng lập cú hole-in-one tại cùng hố số 6 trong cùng một ngày, trong đó có hai người cùng flight (đội chơi).

Trên sân Diamond Bay Golf & Villas, Nha Trang vào hôm qua (5/3) đã chứng kiến một trường hợp hy hữu xảy ra khi có tới 3 golfer cùng lập cú Hole-in-one (HIO) tại cùng hố số 6 trong cùng một ngày, trong đó có hai người cùng flight (đội chơi). Cụ thể, Golfer Trương Xuân Đoàn là người ghi cú HIO đầu tiên với gậy sắt số 8. Không lâu sau đó, lần lượt hai golfer là Bùi Bắc An và Nguyễn Thanh Bình (cùng flight) tiếp tục ghi HIO với gậy sắt số 7 và gậy Rescue.

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên- thuộc Ban Quản lý sân Golf Diamond Bay Golf & Villas (Nha Trang) cho biết, kể từ khi sân golf đi vào hoạt động từ năm 2013 đến nay, có nhiều trường hợp golf giành HIO.

Tuy nhiên, trường hợp 3 golfer cùng lập cú HIO tại cùng một hố trong cùng một ngày, trong đó có hai người cùng flight (đội chơi) là chưa từng xảy ra.

“Theo tôi, đây là trường hợp có một không hai, không chỉ trong làng golf Việt Nam, mà còn trên toàn thế giới. Các golf thủ lập kỳ tích ngoài phần thưởng từ sân golf còn nhận được quà từ nhà tài trợ”, bà Quyên cho biết.

Những thống kê trên thế giới cho rằng không có cú ghi điểm trong thể thao nào hiếm hoi như HIO ở môn golf. Xác suất đạt được cú hole-in-one là 1/2.500 với golf thủ chuyên nghiệp, 1/5.000 với golf thủ có handicap thấp, còn đối với golf thủ nghiệp dư thì tỷ lệ này rất nhỏ, chỉ 1/12.500. Trong khi đó, tỷ lệ cho hai tay golf chơi trên cùng một flight giành HIO là 1/17 triệu.

Anh Bùi Bắc An, một trong ba người chơi đoạt cú HIO chia sẻ rằng, yếu cần thiết để đoạt HIO đó là cần phải có kỹ năng tối thiểu về golf; biết chọn gậy phù hợp; phân tích tốt địa hình, địa thế, hướng gió; tháo gỡ được “bẫy” do sân đưa ra…và bên cạnh đó không thể thiếu yếu tố may mắn.

Anh Bùi Bắc An (SN 1970) hiện là Tổng giám đốc- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống khách sạn Anvista tại Nha Trang. Anh là người gốc Hà Nội nhưng đã chuyển vào Nha Trang sinh sống và làm việc được một thời gian. “Tôi bén duyên với môn golf được 7 năm, nhưng do công việc kinh doanh bận rộn nên có 2 năm gián đoạn. Hiện tại, tôi chơi golf khoảng 3 buổi một tuần để thư giãn cũng như tăng cường sức khoẻ. Tôi và anh Bình (một trong ba người giành HIO) cũng khá thường xuyên chơi golf với nhau. Chúng tôi rất vui khi cùng nhau lập kỳ tích”.