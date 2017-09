BẢN TIN Thể thao: Báo Thái Lan chế nhạo SEA Games 29

Báo Thái Lan chế nhạo SEA Games 29. Tờ Bangkok Post vừa có một bình luận để chỉ trích nước chủ nhà Malaysia trong quá trình chuẩn bị và tiến hành SEA Games 29. Cụ thể, tờ báo này chia sẻ như sau: “Với nhiều VĐV, phóng viên, quan chức và người hâm mộ Thái Lan, Kuala Lumpur 2017 là kỳ SEA Games tệ nhất trong lịch sử ở công tác điều hành và quản lý”. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là do người Thái không bằng lòng với những quyết định có phần thiên vị nước chủ nhà trong các môn thi đấu.

Tiết lộ bí mật Inter Milan rút khỏi vụ Mustafi. Theo tờ Daily Mail, Inter đã nỗ lực chiêu mộ Shkodran Mustafi, song bất thành phút cuối. Theo đó, đội bóng chủ quản Arsenal hét giá khoảng 35 triệu bảng, trong khi Inter chỉ sẵn sàng hỏi mượn với mức phí 4,6 triệu bảng kèm theo điều khoản mua đứt 23 triệu bảng nữa. Hai bên không đi đến thống nhất và thương vụ đổ bể phút chót.

Aaron Ramsey chỉ trích lãnh đạo Arsenal. Trên mạng xã hội, Aaron Ramsey đã chỉ trích quyết định bán Alex Oxlade-Chamberlain cho Liverpool của Arsenal là một “sự hổ thẹn”. Tuy nhiên, tiền vệ xứ Wales sau đó xoá sạch dòng chỉ trích này đồng thời bào chữa rằng biệt danh của Alex Oxlade-Chamberlain trong các buổi tập của Arsenal là “Sự hổ thẹn” nên anh dùng từ này để nói về đồng đội cũ chứ không ám chỉ đến lãnh đạo Pháo thủ.

HLV Mai Đức Chung hé lộ lý do không gọi Thanh Trung. HLV Mai Đức Chung cho biết, lý do ông không gọi tiền vệ Đinh Thanh Trung lên tuyển trong đợt tập trung của ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019 gặp ĐT Campuchia (5/9) là do muốn các cầu thủ trẻ có cơ hội được ra sân thi đấu.

Hummels toả sáng phút chót, ĐT Đức nhọc nhằn hạ CH Czech. Ở chuyến làm khách trên sân Sparta Stadium trong khuôn khổ bảng C vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay, trung vệ Mats Hummels đã toả sáng với pha làm bàn vào phút 88 giúp ĐT Đức nhọc nhằn đánh bại CH Czech với tỷ số 2-1.

Sếp lớn của Milan tiếc vì không mua được Aubameyang. Giám đốc thể thao của AC Milan - Massimiliano Mirabelli thừa nhận, ông rất tiếc khi đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza không chiêu mộ được tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang trong “phiên chợ Hè” 2017. Về phía mình, tuyển thủ Gabon muốn trở về Serie A, nhưng Dortmund đã thẳng thừng từ chối yêu cầu này của anh.

Ba Lan bất ngờ thảm bại trước Đan Mạch. Ở bảng E, bất ngờ đã xảy ra khi Ba Lan thảm bại 0-4 trước Đan Mạch. Thomas Delaney (16'), Andreas Cornelius (42'), Nicolai Joergensen (59') và Christian Eriksen (80') là những người lập công giúp “Những chú lính chì” giành trọn 3 điểm. Thua trận này, Ba Lan vẫn dẫn đầu bảng E.

Harry Kane tỏa sáng, Anh giành thắng lợi 4 sao. Trong chuyến hành quân tới sân Ta' Qali ở bảng F, Harry Kane (53', 90+2'), Ryan Bertrand (85') và Danny Welbeck (90+1') cùng nhau toả sáng giúp ĐT Anh vượt qua Malta với cách biệt 4 bàn không gỡ. Thắng trận này, ĐT Anh đã vươn lên dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Lukaku không nghĩ đến ngày rời M.U. Lukaku vừa lập cú hat-trick trong chiến thắng 9-0 của ĐT Bỉ trước Gibraltar tại vòng loại World Cup 2018. Trong bài phát biểu mới đây, tiền đạo 24 tuổi khẳng định sẽ không có chuyện rời M.U để chuyển đến bất kỳ đội bóng nào khác. Hiện tại, có thông tin cho rằng mức phá vỡ hợp đồng của Lukaku khoảng 90 triệu bảng.

Coutinho buồn vì chưa được sang Barcelona. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên ESPN FC cách đây ít giờ, khi được hỏi về việc Coutinho sang Barcelona, Neymar cho hay: “Thật không may, Coutinho và gia đình cậu ấy không vui, rất thất vọng và buồn chán vì tình cảnh hiện tại. Là đồng đội, tôi chúc cậu ấy vui và hạnh phúc”, Neymar cho hay.

