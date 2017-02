TPO - Mourinho không vui khi M.U đại thắng St Etienne. CĐV làm loạn sân Old Trafford, St-Etienne đối mặt án phạt. Tottenham thua sốc trước đội bóng Bỉ. Ibra lập hat-trick, M.U dễ dàng đánh bại St.Etienne. Bayern Munich xát muối vào nỗi đau của Arsenal...

Nguyễn Hữu Anh Tài chính thức sang Hàn Quốc thi đấu.

Cầu thủ HAGL thứ 2 chính thức sang Hàn Quốc thi đấu. Tối qua, hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài của HAGL đã chính thức theo chân Xuân Trường sang Hàn Quốc chơi bóng. Theo đó, bến đỗ của cầu thủ 20 tuổi này là FC Uijeongbu – một đội bóng hạng 3 tại Hàn Quốc. Được biết, Anh Tài sẽ thi đấu cho FC Uijeongbu theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm.

Mourinho không vui khi M.U đại thắng St Etienne. M.U có chiến thắng đậm 3-0 trước St Etienne để chạm một tay vào tấm vé vòng 1/8 Europa League, thế nhưng HLV Jose Mourinho lại không thực sự hài lòng. Ông khẳng định rất thất vọng khi các học trò thể hiện thái độ đùa cợt, thiếu tập trung trước khi trận đấu diễn ra.

CĐV làm loạn sân Old Trafford, St-Etienne đối mặt án phạt. St-Etienne đang phải đối mặt với án phạt từ LĐBĐ châu Âu (UEFA) sau khi CĐV của họ đốt pháo sáng trên sân Old Trafford trước khi cuộc đọ sức với M.U diễn ra. Trước khi bóng lăn, Old Trafford bị bao trùm bởi những làn khói đỏ xanh mịt mù vì một bộ phận CĐV St-Etienne đốt pháo sáng. Hành động quá khích này đã vi phạm vào điều 16 khoản 2 luật UEFA.

Tottenham thua sốc trước đội bóng Bỉ. Bị loại khỏi Champions League và phải xuống chơi tại Champions League, nhưng Tottenham Hotspur tiếp tục khiến các CĐV của mình phải thất vọng. Trong chuyến làm khách tới Gent ở vòng 1/16 Europa League rạng sáng nay, họ đã để thua với tỷ số 0-1. Perbet là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Ibra lập hat-trick, M.U dễ dàng đánh bại St.Etienne. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã trở thành người hùng của M.U khi lập hat-trick giúp họ vượt qua St.Etienne với tỷ số 3-0 trong trận lượt đi vòng 1/16 Europa League. Đây cũng là trận bất bại thứ 17 liên tiếp của “Quỷ đỏ thành Manchester” trên khắp các mặt trận.

Đại thắng St.Etienne, M.U tái hiện chiến tích thời Sir Alex. Với chiến thắng “3 sao” trước St.Etienne hồi rạng sáng nay, M.U đã tái hiện chiến tích ấn tượng dưới thời Sir Alex Ferguson (tháng 10/2010). Theo đó, “Quỷ đỏ” đã trải qua 3 trận thắng liên tiếp tại các cúp châu Âu (Champions League và Europa League) mà không để thủng lưới bàn nào.

Bayern Munich xát muối vào nỗi đau của Arsenal. Ngay sau khi Bayern Munich vùi dập Arsenal 5-1 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, trên trang chủ của đội bóng này đã cho đăng tải dòng trạng thái như xát muối vào nỗi đau của đối thủ: “Sang năm lại như thế này nữa nhé?”. Hàng ngàn CĐV Đức đã vào bình luận và đa số là những bình luận chế giễu Arsenal.

Cisse bị tình nghi tống tiền Valbuena. Tiền đạo Djibril Cisse vừa bị cảnh sát thu giữ điện thoại để điều tra về việc tình nghi có hành động dùng clip sex tống tiền người đồng đội Valbuena. Trước đó, vào hồi tháng 10.2015, Cisse cũng từng bị cảnh sát triệu tập vì bị nghi ngờ có dính líu tới những kẻ tống tiền Valbuena.

Rodriguez quyết trụ lại ở Real. Tiền vệ James Rodriguez khẳng định, anh rất hạnh phúc khi được khoác áo Real Madrid và sẽ không chia tay đội bóng như lời đồn thổi. Đồng thời, tuyển thủ Colombia cũng dành những lời khen có cánh cho ông thầy Zinedine Zidane khi cho rằng, “Zizou” là một trong những nhà cầm quân đẳng cấp nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.