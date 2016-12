TPO - Tevez chính thức sang Trung Quốc, nhận lương 615.000 bảng/tuần. Lộ lý do Oscar chọn Trung Quốc là bến đỗ mới. Infantino quyết tâm tăng số đội tham dự World Cup. Nasri bị nghi ngờ dùng chất cấm. Wilshere “đặt cược” cho Chelsea…

FIFA phạt VFF 38.000 USD vì vụ CĐV Việt Nam ném đá vào xe bus chở ĐT Indonesia.

CĐV Việt Nam khiến VFF bị phạt 38.000 USD. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức ra án phạt với VFF về sự cố để CĐV ném đá vào xe buýt chở đội tuyển Indonesia. Theo đó, họ phạt VFF 38.000 USD. "AFC thông báo phạt 38.000 USD và cảnh cáo Việt Nam vì đây là lần đầu tiên để xảy ra sự cố" - Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ.



Tevez chính thức sang Trung Quốc, nhận lương 615.000 bảng/tuần. Tiền đạo Carlos Tevez đã hoàn tất thủ tục cuối cùng để gia nhập Shanghai Shenhua (Trung Quốc) và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới với 615.000 bảng/tuần. Trong sự nghiệp thi đấu hào hùng của mình, Carlos Tevez từng khoác áo West Ham, Man City, M.U và Juventus trước khi trở về Boca "dưỡng già".



Lộ lý do Oscar chọn Trung Quốc là bến đỗ mới. Trong buổi phỏng vấn mới đây, Tổng Giám đốc CLB Thượng Hải SIPG - Sui Guoyang đã tiết lộ nguyên nhân khiến tiền vệ Oscar chia tay Chelsea để sang Trung Quốc chơi bóng. Cụ thể, tuyển thủ Brazil cảm thấy khó chịu khi không được HLV Antonio Conte trọng dụng.



Infantino quyết tâm tăng số đội tham dự World Cup. Chia sẻ trước báo giới, Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino khẳng định sẽ quyết tâm tăng số đội tham dự VCK World Cup lên 48 vì ý tưởng này được nhiều LĐBĐ thành viên ủng hộ. Nếu phần đông nhất trí, bắt đầu từ World Cup 2026, ý tưởng trên sẽ được thực thi.



Nasri bị nghi ngờ dùng chất cấm. Sau khi vụ bê bối tình dục với một nữ bác sỹ tại Mỹ bị bại lộ, rắc rối vẫn tiếp tục bủa vây Samir Nasri. Mới đây, cơ quan chức năng nghi ngờ rằng tiền vệ đang được Man City cho Sevilla mượn có sử dụng chất cấm trong quá trình sang Mỹ điều trị chấn thương.



Chi 34 triệu bảng, Chelsea đưa Chicharito trở lại Premier League. HLV Antonio Conte của Chelsea vừa gây sốc khi ngỏ ý muốn chiêu mộ tiền đạo Javier Hernandez bên phía Bayer Leverkusen ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Thậm chí tờ The Sun cho hay, họ sẵn sàng đồng ý trả cho đội bóng Đức số tiền 34 triệu bảng.



Thảm họa lật thuyền ở Uganda, 30 cầu thủ thiệt mạng. Chưa đầy 1 tháng sau thảm kịch rơi máy bay xóa sổ gần như toàn bộ CLB Chapecoense của Brazil, bóng đá Uganda lại mất đi hàng chục cầu thủ trong thảm họa lật thuyền tại hồ Albert. Theo thông tin từ AFP, có tới 30 thành viên của một CLB bóng đá nghiệp dư đã thiệt mạng.



Wilshere “đặt cược” cho Chelsea. Tiền vệ Jack Wilshere (Bournemouth) nhận định rằng, đội bóng chủ quản của anh là Arsenal khó có cơ hội lên ngôi vô địch Premier League mùa này. Theo tuyển thủ Anh, Chelsea chính là ứng cử viên nặng ký cho chiếc cúp vô địch. Hiện tại, “Pháo thủ” đang đứng thứ 4 BXH với 37 điểm sau 18 vòng đấu, kém đội đầu bảng “The Blues” 9 điểm.



Thắng 'đấu súng', Than Quảng Ninh đoạt Siêu Cup 2016. Than Quang Ninh đã giành Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO sau khi đánh bại chủ nhà Hà Nội FC 4-2 trong cuộc đấu súng trên chấm 11m luân lưu. Trước đó, hai đội đã hòa 3-3 trong 90 phút thi đấu chính thức. Đây cũng là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Than Quang Ninh trước Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.



Everton 'phá két' mua 3 cầu thủ. Tờ Mirror đưa tin, Everton đã lên kế hoạch chi 45 triệu bảng để mang về CLB 3 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông gồm Virgil van Dijk (Southampton), Morgan Schneiderlin (M.U) và Ademola Lookman (Charlton Athletic). Mục tiêu của Everton là bứt phá ở lượt về nhằm chen chân vào tốp 4.