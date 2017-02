TPO - Dàn sao Arsenal bị ném đá vì xả rác kinh hoàng. Gerard Pique bảo vệ Luis Enrique. M.U nên gia hạn hợp đồng với Carrick. M.U tính chi 75 triệu bảng mua Kroos. Dortmund "khóa chân" huấn luyện viên. Messi không ăn mừng bởi sự chỉ trích…

CLB Long An sa thải HLV Ngô Quang Sang.

CLB Long An sa thải HLV, cách chức đội trưởng. CLB Long An đã có những quyết định cứng rắn đối với những người gây ra vụ lùm xùm lớn nhất bóng đá Việt trong năm nay. Cụ thể, đội bóng chủ sân Tân An đã sa thải HLV Ngô Quang Sang, cách chức đội trưởng đối với Huỳnh Quang Thanh và phạt nặng thủ môn Minh Nhựt.



Dàn sao Arsenal bị ném đá vì xả rác kinh hoàng. Trái ngược với hình ảnh hào nhoáng bên ngoài, dàn sao Arsenal đã để lại 1 “bãi rác” bên trong phòng thay đồ của sân vận động Sutton United. Phía Arsenal giải thích phòng thay đồ của Sutton quá chật chội và họ không thể xử lý nổi. Hành động này khiến các fan lập tức chỉ trích “Pháo thủ” dữ dội.



Gerard Pique bảo vệ Luis Enrique. Trước báo giới, trung vệ Gerard Pique đã lên tiếng bảo vệ HLV Luis Enrique khi cho rằng ông vẫn là HLV tài ba, người giúp Barcelona giành cú ăn ba năm 2015. Mặc dù Los Blaugrana đang ở thời điểm không tốt nhưng CLB sẽ sớm trở lại. Hợp đồng của Luis Enrique với Barcelona còn thời hạn tới hè 2018.



M.U nên gia hạn hợp đồng với Carrick. Đây là lời khuyên của Paul Scholes. Đánh giá rất cao vai trò của Carrick nên Scholes đã khuyên M.U tiếp tục kí hợp đồng mới với tiền vệ này. Trong trường hợp Carrick ra đi, Scholes khuyên HLV Mourinho nên chiêu mộ Toni Kroos, người được định giá lên tới 75 triệu euro.



M.U tính chi 75 triệu bảng mua Kroos. Báo chí xứ sở sương mù loan tin, M.U sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 75 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của tiền vệ Toni Kroos bên phía Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Thời gian qua, có tin Toni Kroos không vui tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và muốn ra đi.



Dortmund "khóa chân" huấn luyện viên. Trước nhiều tin đồn cho rằng HLV Thomas Tuchel sẽ thế chỗ Arsene Wenger tại Arsenal, BLĐ Dortmund không thể ngồi yên. Giám đốc điều hành đội bóng Hans-Joachim Watzke vừa tiết lộ sẽ đẩy nhanh quá trình gia hạn hợp đồng. "Chúng tôi sẽ làm tất cả để Thomas ở lại Dortmund", Watzke tuyên bố trên tờ Bild.



Klopp cảnh báo học trò trước trận gặp Leicester City. HLV Jurgen Klopp của Liverpool vừa lên tiếng cảnh báo các học trò hãy thận trọng trong trận gặp Leicester City tại vòng 26 Premier League diễn ra vào rạng sáng 28/2 tới. Theo Klopp, “Bầy cáo” đang trở nên nguy hiểm vì quyết tâm trụ lại giải đấu số 1 Vương quốc Anh.



Messi không ăn mừng bởi sự chỉ trích. Phát biểu trên tờ Joga Bonito, HLV ĐT Argentina, Bauza cho rằng Messi không ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với Leganes cuối tuần qua bởi cầu thủ này không hài lòng với chỉ trích của CĐV sau thảm bại trước PSG. Đây là trận đấu mà Messi lập cú đúp, giúp đội nhà thắng chung cuộc 2-1.



Pep chọn HLV hay nhất thế giới. Trước báo giới, Pep Guardiola khẳng định Marcelo Bielsa là nhà cầm quân hay nhất thế giới. Yếu tố mà Pep đánh giá cao nhất ở Bielsa là khả năng khai quật tiềm năng của mỗi cầu thủ. Theo HLV của Man City, tất cả các học trò của Bielsa đều nói tốt về nhà cầm quân này. Ở mùa giải tới, chiến lược gia mang biệt danh “gã điên” sẽ trở lại Ligue 1 dẫn dắt Lille.



Rashford nuôi chí phục thù Chelsea. Nói về việc sẽ đụng độ Chelsea ở tứ kết FA Cup năm nay, tiền đạo trẻ Marcus Rashford rất háo hức. “Thần đồng” bóng đá Anh khẳng định đây sẽ là cơ hội tốt để M.U phục thù thất bại 0-4 trước “The Blues” ở lượt đi Premier League. Thời gian gần đây, Rashford ngày càng nhận được sự tin tưởng từ HLV Mourinho.