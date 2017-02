TPO - Công Phượng ghi bàn và lập cú đúp kiến tạo. Chelsea đổ bê tông vào ngôi đầu Premier League. Juventus không đối thủ. Bayern Munich hủy diệt đối thủ. Fabregas lên tiếng về tương lai ở Chelsea. U20 World Cup ban hành lệnh cấm kỳ lạ. Santi Cazorla không hẹn này trở lại...

De Gea muốn gia nhập Real Madrid?

De Gea đột ngột đòi rời M.U. Theo tiết lộ từ Don Balon, thủ thành David De Gea đã bất ngờ yêu cầu người đại diện của mình, Jorge Mendes đàm phán với Real Madrid để anh có thể trở lại Madrid thi đấu sau mùa giải này. Đội bóng Hoàng gia rất muốn xúc tiến thương vụ này nhưng gặp khó khăn vì De Gea có mức phí giải phóng hợp đồng là 70 triệu euro.

Công Phượng ghi bàn và lập cú đúp kiến tạo. Ở chuyến làm khách tới Long An ở vòng 7 V.League 2017, Công Phượng đã tỏa sáng rực rỡ để giúp HAGL có chiến thắng đậm đà 3-0. Tiền đạo người Nghệ An ghi bàn mở tỷ số và sau đó kiến tạo cả 2 bàn cho Văn Thanh. Kể từ khi tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam để giúp đội nhà có chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia, Công Phượng dường như đã tìm lại chính mình ở đấu trường V.League.

Chelsea đổ bê tông vào ngôi đầu Premier League. Đá sớm vòng 26 Premier League, Chelsea đã tận dụng thành công lợi thế sân nhà để có chiến thắng 3-1 trước Swansea City, qua đó “đổ bê tông” vào ngôi đầu BXH khi gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ 2 Man City lên thành 9 điểm. Cesc Fabregas, Pedro và Diego Costa là những người lập công cho chủ nhà.

Juventus không đối thủ. Juventus tiếp tục cho thấy không có đối thủ ở cuộc đua vô địch Serie A. Trong cuộc tiếp đón Empoli rạng sáng này, “Lão bà” đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Empoli nhờ các pha làm bàn của Lukasz Skorupski (đá phản) và Alex Sandro. Trong khi đó, đối thủ từng quyết tâm bám đuổi họ là Napoli thì bất ngờ thúc thủ 0-2 trên sân nhà trước Atalanta.

Bayern Munich hủy diệt đối thủ. Bayern Munich khiến phần còn lại khiếp sợ bằng chiến thắng hủy diệt tới 8-0 trước Hamburger SV. Trận này Robert Lewandowski lập hat-trick, Kingsley Coman lập cú đúp, còn Arturo Vidal, David Alaba và Arjen Robben mỗi người ghi 1 bàn. Trong khi đó, tân binh RasenBallsport Leipzig tiếp tục giữ chắc vị trí thứ 2 trên BXH bằng chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước FC Cologne.

Fabregas lên tiếng về tương lai ở Chelsea. Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền vệ Cesc Fabregas khẳng định, chắc chắn 100% anh sẽ tiếp tục gắn bó với Chelsea và tìm kiếm thử thách bản thân ở đây. Mùa giải này, tuyển thủ Tây Ban Nha tỏ ra chật vật trong việc cạnh tranh vị trí chính thức tại “The Blues” dưới thời HLV Antonio Conte.

U20 World Cup ban hành lệnh cấm kỳ lạ. HLV Hoàng Anh Tuấn vừa phổ biến quy định mới của FIFA, theo đó, các cầu thủ dự U20 World Cup 2017 sẽ không được sử dụng điện thoại, các thiết bị viễn thông và facebook. Nhiều tuyển thủ U20 Việt Nam tỏ ra bất ngờ và không vui vì điều này.



Santi Cazorla không hẹn này trở lại. Tiền vệ Santi Cazorla thừa nhận, chấn thương mắt cá chân của anh không có dấu hiệu chuyển biến tích cực nên bản thân chưa biết ngày nào có thể tiếp tục cống hiến cho Arsenal. Bản hợp đồng của tuyển thủ Tây Ban Nha với Pháo thủ sẽ đáo hạn vào tháng 6/2017 mà đôi bên chưa ngồi vào bàn đàm phán. Tất cả còn chờ quá trình hồi phục của Cazorla.

Huyền thoại Thụy Điển tiếc nuối vì không được ở lại M.U. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào hôm qua trên Four Four Two, Henrik Larsson tâm sự, không được ở lại M.U là điều tiếc nuối nhất sự nghiệp của ông. “Đáng ra tôi nên ở lại (M.U) vì như thế tôi sẽ có được tấm huy chương vô địch Premier League và đáng ra tôi nên ở lại hơn một mùa”.