TPO - Rakitic khẳng định tương lai. Real Madrid đón chào sự trở lại của 2 ngôi sao. Guardiola dự đoán nhà vô địch Premier League. Muốn ở lại M.U, Carrick phải giảm lương. Công bố giá vé giao hữu trận U23 Việt Nam vs U23 Malaysia. Firmino xin lỗi vì lái xe trong tình trạng say rượu...

Bầu Đức muốn đưa HLV Kiatisak trở lại HAGL.

HAGL nhận tin vui từ HLV Kiatisak. Sau nhiều lời đồn đoán, cuối cùng HLV Kiatisak cũng ký hợp đồng mới với LĐBĐ Thái Lan (FAT). Nhưng bản hợp đồng lại rất ngắn (5 trận còn lại của ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á) và nó cho thấy sự thiếu tin tưởng giữa các bên. Điều này mang tới tin vui cho HAGL, khi họ đang nhắm “Zico Thái” cho băng ghế huấn luyện của đội bóng phố Núi.

Rakitic khẳng định tương lai. Thêm một lần nữa tiền vệ Rakitic khẳng định mong muốn tiếp tục được thi đấu trong màu áo Barcelona. Trước đó, tiền vệ người Croatia được đồn đoán là sẽ rời Nou Camp trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017 do có những bất đồng về chuyên môn với HLV trưởng Luis Enrique.

Real Madrid đón chào sự trở lại của 2 ngôi sao. Sau gần 3 tuần dưỡng thương, 2 ngôi sao vô cùng quan trọng của Real Madrid là Luka Modric và Marcelo đã chính thức trở lại. Hai ngôi sao này đang tích cực tập luyện cùng các đồng đội để chuẩn bị cho trận đấu với Celta Vigo tại vòng 21 La Liga diễn ra vào giữa tuần sau.

Guardiola dự đoán nhà vô địch Premier League. HLV Pep Guardiola vừa nhận định rằng, Chelsea đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Premier League mùa này. Tuy nhiên, nhà cầm quân Tây Ban Nha khẳng định Man City sẽ không từ bỏ cuộc đua giành chức vô địch. Hiện “The Citizens” đang đứng thứ 5 BXH với 46 điểm sau 23 vòng đấu, kém đội đầu bảng Man City 10 điểm.

Muốn ở lại M.U, Carrick phải giảm lương. Theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh), Ban lãnh đạo M.U chỉ chấp nhận gia hạn hợp đồng với Michael Carrick nếu tiền vệ người Anh đồng ý giảm lương. Cụ thể, họ chỉ chấp nhận gia hạn hợp đồng với Carrick thêm 1 năm nếu cầu thủ này đồng ý giảm lương từ 130.000 bảng/tuần xuống còn 70.000 bảng/tuần.

Công bố giá vé giao hữu trận U23 Việt Nam-U23 Malaysia. VFF đã chính thức công bố giá vé trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia trên sân Thống Nhất vào ngày 7/2 tới. Theo đó, VFF đưa ra 3 mệnh giá vé khá hợp lý cho trận đấu này, bao gồm: 50 ngàn đồng/vé, 100 ngàn và 150 ngàn.

Firmino xin lỗi vì lái xe trong tình trạng say rượu. Mới đây, tiền đạo Roberto Firmino của Liverpool đã lên tiếng xin lỗi các đồng đội, cũng như NHM vì lái xe trong tình trạng say rượu. Trước đó, vào dịp Giáng sinh vừa qua, chân sút người Brazil đã bị cảnh sát bắt gặp đang điều khiển chiếc Range Rover của mình trên đường Strand trong tình trạng say xỉn. Sau đó, Firmino không chỉ bị phạt hành chính, mà còn bị cấm lái xe trong vòng 1 năm.

Higuain chỉ trích CĐV Real Madrid. Trả lời trên tờ TutoSports tiền đạo Gonzalo Higuain chia sẻ: "Tại Juventus hay Napoli, các CĐV luôn hết lòng ủng hộ các cầu thủ. Không giống như tại Bernabeu, đôi khi bạn không thể biết họ là những CĐV hay kẻ thù của mình. Họ la ó và buông lời sỉ nhục cầu thủ của mình nếu họ chơi không đúng như kỳ vọng, thật tồi tệ".

Totti được ví như Muhammad Ali của bóng đá. Sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp AS Roma vượt qua Cesena tại vòng tứ kết Coppa Italia 2016/17. HLV Luciano Spalletti đã không tiếc lời khen ngợi Francesco Totti: "Totti chính là Muhammad Ali của thế giới bóng đá, bất kể là trong khi thi đấu hay luyện tập. Cậu ấy luôn cố gắng tìm những cú đấm quyết định mà không ai lường trước được".