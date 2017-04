TPO - Lewandowski lập cú đúp, Bayern Munich “làm gỏi” Dortmund. Griezmann toả sáng, Atletico thoát thua trước Real Madrid. Hạ Bournemouth, Chelsea xây chắc ngôi đầu. Malaga gây sốc khi đánh bại Barcelona. In giá các mặt hàng siêu thị lên áo đấu...

HAGL tính khởi kiện trọng tài Trần Xuân Nguyện.

HAGL tính khởi kiện trọng tài Trần Xuân Nguyện. Rất bức xúc về công tác điều hành của trọng tài Trần Xuân Nguyện, HAGL sau trận thua nhiều tranh cãi trước FLC Thanh Hoá, đã không loại trừ khả năng khởi kiện vị trọng tài này. Ở trận đấu kể trên, HAGL đã thua ngược FLC Thanh Hóa 2-3. "Một trận đấu rất hay nhưng bị phá nát vì cách điều khiển trận đấu không tốt, thực sự rất đáng tiếc"- Trưởng đoàn bóng đá HAGL Tấn Anh cho biết.



Lewandowski lập cú đúp, Bayern Munich “làm gỏi” Dortmund. Ở trận cầu tâm điểm vòng 28 Bundesliga, tiền đạo Robert Lewandowski đã toả sáng với cú đúp vào lưới đội bóng cũ Borussia Dortmund và góp công lớn giúp Bayern Munich giành chiến thắng 4-1. 2 bàn còn lại của “Hùm xám” thuộc về Robben và Ribery. Bên phía Dortmund, Guerreiro là người ghi bàn danh dự.



Griezmann toả sáng, Atletico thoát thua trước Real Madrid. Ở trận derby thành Madrid tại vòng 31 La Liga diễn ra trên sân Bernabeu đêm qua, tiền đạo Antoine Griezmann đã toả sáng với pha lập công vào phút 85 giúp Atletico Madrid cầm hoà Real Madrid với tỷ số 1-1. Trong khi đó, Pepe chính là người ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid.



Man City thắng áp đảo Hull City. Trên sân nhà Etihad, Man City đã chơi áp đảo và dễ dàng vượt qua Hull City với kết quả 3-1. Các bàn thắng của “The Citizens” ở trận này đến từ Ahmed Elmohamady (31' og), Sergio Aguero (48') và Fabian Delph (64'). Bàn duy nhất của đội khách được thực hiện bởi Andrea Ranocchia (85’).



Hạ Bournemouth, Chelsea xây chắc ngôi đầu. Tại sân Dean Court, Chelsea tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi giành chiến thắng 3-1 trước Bournemouth. Eden Hazard (20'), Marcos Alonso (68') là những học trò của HLV Antonio Conte đã điền tên lên bảng điện tử. Bàn còn lại của “The Blues” đến từ tình huống “đốt đền” của Adam Smith vào phút 17. Cầu thủ ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà là Joshua King (42').



Malaga gây sốc khi đánh bại Barcelona. Bất ngờ đã xảy ra tại sân La Rosaleda khi Malaga vượt qua Barcelona với kết quả 2-0. Sandro Ramirez (32') Jony (90’) là những người ghi bàn vào lưới gã khổng lồ xứ Catalan. Ở trận này, tiền đạo Neymar bị truất quyền thi đấu ở phút 65. Thua trận, Barcelona đã bị Real Madrid bỏ xa tới 3 điểm, trong khi đá nhiều hơn 1 trận.



Real Madrid nhận tin dữ về Pepe. Pepe đã ghi bàn thắng duy nhất cho Real trong trận hòa Atletico nhưng phải bỏ dở trận đấu giữa chừng vì chấn thương. Theo kết quả mới nhất, trung vệ người Bồ Đào Nha bị gãy 2 chiếc xương sườn. Pepe không chỉ lỡ cuộc đại chiến Bayern giữa tuần tới mà còn phải nghỉ thi đấu tối thiểu 1 tháng tới đây.



In giá các mặt hàng siêu thị lên áo đấu. CLB Flu de Feira tại giải hạng Tư Brazil vừa khiến không ít fan cảm thấy “lạ mắt” khi in giá bán một số mặt hàng tại siêu thị lên áo đấu. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là do đội bóng đã ký hợp đồng quảng cáo với chuỗi siêu thị địa phương có tên Feira de Santana.



Xhaka cầu xin đặc ân từ CĐV Arsenal. Tiền vệ Granit Xhaka vừa lên tiếng xin NHM Arsenal cho anh thêm thời gian để khẳng định khả năng của mình. Ở “phiên chợ Hè” 2016, “Pháo thủ” bỏ ra 30 triệu bảng để chiêu mộ tuyển thủ Thụy Sỹ từ Borussia Monchengladbach. Tuy nhiên, Xhaka lại khiến không ít người thất vọng bởi màn trình diễn không mấy ấn tượng ở sân Emirates.



Coutinho đi vào lịch sử bóng đá Anh. Chuyến làm khách đến Stoke, HLV Klopp bất ngờ sử dụng nhiều cái tên lạ lẫm ở đội hình xuất phát. Kết quả Liverpool chơi lép vế và bị thủng lưới trước. Chiến lược gia người Đức buộc phải tung Coutinho vào sân và Liverpool đã ngược dòng thắng 2-1. Không những vậy, Coutinho trở thành cầu thủ Brazil ghi nhiều bàn nhất Premier League với 30 lần lập công.