HLV Afghanistan đánh giá cao Xuân Trường. Trước câu hỏi về cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam, HLV Otto Pfister kết luận: “Các bạn có số 7 chất lượng (Xuân Trường), cậu ta sở hữu kỹ năng chuyền bóng ấn tượng, đây là cầu thủ đáng xem nhất và chúng tôi may mắn khi ra kế sách theo kèm cậu ấy. Số 16 (Công Phượng), hay số 9 (Văn Toàn)… cũng thi đấu rất cố gắng.”

Theo thông tin đăng tải trên Goal, giới quan chức Barcelona đang quyết tâm chiêu mộ tiền vệ Marco Verratti bên phía Paris Saint-Germain trong Hè 2017, bất chấp việc Verratti và đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử nhiều lần khẳng định sẽ không đi đâu hết.Mặc dù được cho là nằm trong sự quan tâm của Barcelona nhưng HLV Ernesto Valverde lại muốn làm việc ở Arsenal hơn. Tờ Sport cho biết, nếu đội chủ sân Emirates có kế hoạch chia tay HLV Arsene Wenger, ông sẽ cử người đại diện tới nói chuyện về khả năng dẫn dắt Pháo thủ. Ông hết hợp đồng với Athletic Bilbao vào mùa Hè này.Với việc ghi bàn trong trận đấu với Thụy Điển, C.Ronaldo đã pha lập công thứ 71 cho ĐTQG, qua đó cân bằng thành tích của Kiatisak (Thái Lan), Klose (Đức) và Majed Abdullah (Ả rập xê út) để lọt vào top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG.Cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling của Man City đã phải rời sân ở phút 60 trong chiến thắng 2-0 của ĐT Anh trước Lithuania ở vòng loại World Cup 2018 do chấn thương. Tuy nhiên, theo bộ phận y tế của Man City, cầu thủ 22 tuổi kịp bình phục để tham dự trận đại chiến với Arsenal tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này.Trung vệ Sergio Ramos khẳng định, anh và đồng đội rất vui nếu tiền đạo trẻ Kylian Mbappe đến Real Madrid trong thời gian tới. Ngoài ra, tuyển thủ Tây Ban Nha mong muốn chân sút Antonie Griezmann sẽ tiếp tục ở lại Atletico Madrid bởi điều này giúp giải La Liga hấp dẫn hơn.Phút 50 của trận đấu, trọng tài Michael Oliver đã cho Liverpool hưởng quả 11m khi Gael Clichy phạm lỗi với Roberto Firmino, nhiều cầu thủ áo xanh ngay lập tức lao vào phản ứng mạnh mẽ và có phần thái quá. FA khẳng định, Man City đã không thể kiểm soát được hành vi các cầu thủ và phải nộp số tiền lên đến 35.000 nghìn bảng.Trong bài phát biểu mới đây, Sir Alex Ferguson không giấu được sự tiếc nuối khi chứng kiến M.U thi đầu mùa giải này. Cựu chiến lược gia người Scotland khẳng định thầy trò Mourinho đáng ra phải đang cùng Chelsea chạy đua ngôi vô địch thay vì vật lộn giành vé dự Champions League. Nguyên nhân Sir Alex đưa ra là M.U kém may mắn và để hòa quá nhiều.Tottenham vừa ra thông báo chính thức, Hary Kane đã hoàn toàn bình phục chấn thương cổ chân mà tiền đạo này dính phải trong thắng lợi 6-0 của Tottenham trước Milwall tại tứ kết cúp FA. Theo đội ngũ y tế sân White Hart Lane, tiền đạo của ĐT Anh hoàn toàn có thể ra sân thi đấu vào tuần sau.Kết thúc mùa giải 2016/17 mà West Ham không có trong Top 10 trên bảng xếp hạng Premier League, HLV Slaven Bilic sẽ bị sa thải, bất chấp việc còn 1 năm nữa trong hợp đồng. Thông tin từ tờ The Sun cho biết, lãnh đạo CLB hiện không có ý định gia hạn hợp đồng với HLV người Croatia sau năm 2018.