TPO - Mourinho “chốt hạ” vụ Victor Lindelof sang M.U. Mờ nhạt, Công Phượng vẫn được yêu thích nhất năm 2016? Ronaldo trở thành “Vua mạng xã hội 2016”. West Ham từ chối “núi tiền” của đại gia Red Bull...

HLV Wenger tố Chelsea là CLB tham tiền.

HLV Wenger tố Chelsea là CLB tham tiền. HLV Arsene Wenger cho rằng vì tiền mà Chelsea sẵn sàng “dứt tình” với nhiều cầu thủ trẻ. Chelsea hiện theo đuổi chính sách chiêu mộ rất nhiều “sao mai” từ khắp mọi nơi trên thế giới sau đó đem đi cho mượn, trước khi bán lấy lời. Theo thống kê, Chelsea hiện cho mượn tới 51 cầu thủ trẻ.

Mourinho “chốt hạ” vụ Victor Lindelof sang M.U. Hãng thông tấn BBC (Anh) cho hay, HLV Jose Mourinho của M.U đã quyết định không chiêu mộ trung vệ Victor Lindelof bên phía Benfica trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Nguyên nhân do Người đặc biệt hài lòng với phong độ của bộ đôi Phil Jones và Marcos Rojo trong thời gian qua.

Mờ nhạt, Công Phượng vẫn được yêu thích nhất năm 2016? Tiền đạo Công Phượng tạm thời vượt lên dẫn đầu ở hạng mục Cầu thủ yêu thích nhất năm, trong khuôn khổ Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2016 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức. Trước đó, anh không có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2016.

Ronaldo trở thành “Vua mạng xã hội 2016”. Theo kết quả thống kê của công ty phân tích dữ liệu mạng xã hội CrowdTangle, siêu sao Cristiano Ronaldo đang là một trong những “Ông vua mạng xã hội năm 2016” khi có lượng người thích (like) khổng lồ. Cụ thể, chỉ tính riêng trên Facebook, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã có đến 118.635.345 lượt người bấm nút like. Ngoài ra, còn có hàng trăm triệu lượt like trên các mạng xã hội khác như Twitter hay Instagram.

West Ham từ chối “núi tiền” của đại gia Red Bull. Mới đây, truyền thông Anh loan tin CLB West Ham được hãng sản xuất đồ uống Red Bull liên hệ mua lại. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB thành London thẳng thừng bác bỏ thương vụ này. Hiện hãng Red Bull đang rất thành công khi đầu tư vào lĩnh vực thể thao ở nhiều nước trên thế giới.

Xuân Trường từng từ chối gia nhập Gangwon FC. Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền vệ Lương Xuân Trường đã tiết lộ, CLB Gangwon đã ngỏ ý mời anh sang đó thi đấu ở mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, cầu thủ người Tuyên Quang đã thẳng thừng từ chối do khi đó đội bóng chủ sân Gangneung chưa thăng hạng. Theo dự kiến, ngày 4/1 tới, Xuân Trường sẽ sang Hàn Quốc hội quân cùng đội bóng mới.

Juan Sebastian Veron tái xuất ở tuổi 41. Ngày hôm qua, tiền vệ kỳ cựu Veron đã tái xuất sân cỏ khi quyết định đầu quân cho CLB quê hương Estudiantes. Cầu thủ này sẽ thi đấu không lương (để ủng hộ CLB nhà) theo hợp đồng có thời hạn 18 tháng. Năm 2014, khi bước sang tuổi 39, Juan Sebastian Veron đã quyết định nói lời chia tay với sự nghiệp cầu thủ.

Sunderland lên kế hoạch mua Keisuke Honda. Tờ TMW đưa tin, Sunderland đang có ý định chiêu mộ tiền vệ thất sủng của Milan là Keisuke Honda. Nhưng dù vậy họ sẽ phải cạnh tranh với hai đội bóng đến từ MLS là LA Galaxy và Seattle Sounders. Mức giá của ngôi sao người Nhật Bản chỉ vào khoảng 10 triệu bảng.

Klopp háo hức chờ ngày đối đầu với Guardiola. HLV Jurgen Klopp thừa nhận, ông rất háo hức chờ ngày được đối đầu với người đồng nghiệp Pep Guardiola trong trận thuộc vòng 19 Premier League giữa Liverpool và Man City diễn ra vào rạng sáng 1/1 tới. Theo vị thuyền trưởng người Đức, đây sẽ là trận cầu rất hấp dẫn.