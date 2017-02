TPO - Messi và Suarez nổ súng, Barca đặt một chân vào chung kết cúp Nhà vua. M.U bỏ lỡ cơ hội áp sát Top 4 sau trận hòa trên thế thắng trước Hull City. Chelsea chia tay Ivanovic. Klopp thề không làm bạn với Diego Costa. Arsenal tính triệu hồi Jack Wilshere...

Báo Anh hé lộ khả năng ra nước ngoài thi đấu của Văn Quyết. Với những thay đổi về luật lệ của Indonesia Super League 2017, rất nhiều ngôi sao bóng đá Đông Nam Á có cơ hội sang xứ vạn đảo để thi đấu. Mới đây, tờ Four Four Two đã điểm danh những cầu thủ Đông Nam Á có thể sang Indonesia trong tương lai gần, trong đó có tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội FC.

Messi và Suarez nổ súng, Barca đặt một chân vào chung kết cúp Nhà vua. Lionel Messi và Luis Suarez đã mang về chiến thắng 2-1 cho Barcelona trước Atletico Madrid ngay trên sân Vicente Calderon, giúp đội bóng xứ Catalan có lợi thế rất lớn trước trận bán kết lượt về Cúp Nhà vua. Bên phia Atletico Madrid, Griezmann là người ghi bàn ở phút 59.

M.U bỏ lỡ cơ hội áp sát Top 4 sau trận hòa trên thế thắng trước Hull City. Cầm bóng vượt trội, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, M.U đành phải chia điểm một cách đầy tiếc nuối trước Hull City. Hòa trận này, M.U đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với những Chelsea, Arsenal và Liverpool.

Tân binh Jesus khai hỏa, Man City đè bẹp West Ham. Gabriel Jesus đã đóng góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo trong trận đầu đá chính tại Ngoại hạng Anh, giúp Man City vùi dập West Ham 4 bàn không gỡ. Những bàn còn lại của khách được thực hiện bởi Kevin De Bruyne, David Silva và Yaya Toure. Thắng trận này, Man City đã san bằng điểm số với đội xếp thứ 4 Liverpool (cùng có 46 điểm).

Chelsea chia tay Ivanovic. Hậu vệ kỳ cựu Branislav Ivanovic đã chia tay Chelsea để chuyển sang Nga khoác áo CLB Zenit. Được biết, hợp đồng của cầu thủ người Serbia với đội bóng Nga có thời hạn 2,5 năm. Ivranovic dự kiến sẽ ra mắt CLB mới trong vài ngày tới. Trước đó, Branislav Ivanovic từng có 9 năm khoác áo Chelsea.

Klopp thề không làm bạn với Diego Costa. HLV Juergen Klopp tiết lộ ông không bao giờ có thể làm bạn bè với tiền đạo Diego Costa của Chelsea. “Nếu tôi đối đầu với Diego Costa, tôi sẽ không bao giờ làm bạn với cậu ta, vì sao thì tất cả đã biết”, HLV Klopp chia sẻ. “Nhưng nếu có cậu ấy trong đội hình thì bạn có thể vui bởi cậu ta là một chiến binh. Conte đã tạo nên một Chelsea tuyệt vời nhưng chẳng biết đội bóng sẽ thế nào nếu không có Diego Costa”.

Arsenal tính triệu hồi Jack Wilshere. Theo The Sun, HLV Arsene Wenger đang có kế hoạch gọi tiền vệ Jack Wilshere từ Bournemouth trở lại Arsenal để giải quyết vấn nạn chấn thương. Nếu triệu hồi tuyển thủ Anh trước Hè 2017 thì “Pháo thủ” phải đền 1 khoản tiền cho “The Cherries”. Jack Wilshere hiện thi đấu khá ấn tượng tại Bournemouth.