TPO - Carles Puyol tin Barca sẽ tạo ra điều thần kỳ. Isco muốn ra đi, Chelsea và Man City quyết đấu. AC Milan nhận đầu tư khủng từ Trung Quốc. Cavani và Benzema sắp hoán đổi vị trí cho nhau. Nhận lương 615.000 bảng/tuần, Carlos Tevez vẫn… chán.

Phan Văn Giàu và Phan Văn Tài Em.

Long An chọn anh trai Tài Em làm HLV mới. Sau cuộc họp chiều 22/2, ban lãnh đạo CLB Long An thống nhất phương án đưa Phan Văn Giàu lên thay ông Ngô Quang Sang làm HLV trưởng đội bóng trong thời gian tới. Phan Văn Giàu là một cựu cầu thủ của Long An và cũng là anh trai của cựu tuyển thủ quốc gia – Phan Văn Tài Em.



Carles Puyol tin Barca sẽ tạo ra điều thần kỳ. Cựu danh thủ Carles Puyol tin rằng, Barcelona sẽ vượt qua Paris Saint-Germain ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League để tiến vào tứ kết bất chấp việc thua thảm 0-4 ở lượt đi. Nếu muốn đi tiếp vào vòng trong, gã khổng lồ xứ Catalan phải chiến thắng cách biệt 5 bàn trước đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử.



Isco muốn ra đi, Chelsea và Man City quyết đấu. Báo giới Tây Ban Nha vừa đồng loạt đưa tin Isco không muốn tiếp tục gắn bó cùng Real Madrid. Cụ thể, tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ tìm kiếm bến đỗ mới ngay trong mùa hè này. Man City đã để mắt đến Isco từ lâu song sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Chelsea, đội bóng muốn tiền vệ này thế chỗ Fabregas.



AC Milan nhận đầu tư khủng từ Trung Quốc. Theo La Gazzetta dello Sport, những nhà đầu tư Trung Quốc sẽ duyệt chi số tiền 420 triệu euro cho CLB AC Milan như một phần trong quá trình chuyển giao quyền sở hữu. Trong đó 100 triệu euro sẽ được dùng để làm ngân sách của đội chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017.



Cavani và Benzema sắp hoán đổi vị trí cho nhau. Tờ Bernabeu Digital Reports đưa tin, Real Madird và Paris Saint-Germain đang tiến hành đàm phán về việc đổi tiền đao Karim Benzema lấy chân sút Edinson Cavani. Nếu thương vụ này thành công, Benzema sẽ chuyển qua khoác áo đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử còn Cavani thi đấu cho “Kền kền trắng”.



Nhận lương 615.000 bảng/tuần, Carlos Tevez vẫn… chán. Theo nguồn tin từ tờ Ole, Carlos Tevez đang cảm thấy không hạnh phúc ở Trung Quốc và muốn trở về quê nhà Argentina thi đấu. Cuối tháng 12/2016, Carlos Tevez đã ký hợp đồng với CLB Shanghai Shenhua của Trung Quốc theo bản hợp đồng 2 năm với mức lương cao nhất thế giới (vào khoảng 615.000 bảng/tuần).



Wenger bị "nghiện" dùng Sanchez. Trong trận đấu với đội nghiệp dư Sutton United tại FA Cup vừa qua, Arsenal thắng dễ 2-0 nhưng HLV Wenger vẫn sử dụng Sanchez. Đáng nói hơn, "Giáo sư" tung tiền vệ người Chile vào sân khi thế trận đã an bài để thay cho tài năng trẻ Iwobi. Theo lý giải mới, Wenger cho biết Sanchez rất sung sức còn Iwobi lúc đó đã thấm mệt.



Bonucci ngại đối mặt Messi, Ronaldo. Trung vệ của Juventus thừa nhận rất ngại chạm mặt hai ngôi sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. "Ronaldo phát triển theo hướng một cầu thủ toàn diện. Còn Messi tài năng hơn, siêu phàm hơn. Cả hai đều là những đối thủ mà tôi rất ngán gặp", Bonucci chia sẻ trên trang chủ của UEFA.



Chơi ấn tượng, Suso sắp được Milan tưởng thưởng. Quá ấn tượng với màn trình diễn của Suso trong thời gian gần đây với 6 bàn thắng cùng 7 pha kiến tạo. BLĐ AC Milan quyết định tưởng thưởng cho tiền vệ người Tây Ban Nha bằng một bản hợp đồng mới có tời hạn đến 2021 kèm theo mức lương 2,5 triệu euro/năm. Gấp 2,5 lần những gì mà Suso đang nhận ở thời điểm hiện tại.



Mourinho nói gì về việc bán Rooney? HLV Jose Mourinho vừa thừa nhận rằng, ông không thể đảm bảo tương lai của Wayne Rooney ở M.U. Thế nhưng, “Mr Special” cũng không ép buộc tiền đạo người Anh rời sân Old Trafford. Hiện có một đội bóng Trung Quốc đã xác nhận tiếp cận Rooney và sẵn sàng chi ra số tiền lương lên tới 30 triệu bảng/năm.