TPO - Ibrahimovic lập cú đúp, M.U vô địch League Cup. Harry Kane lập hat-trick, Tottenham vùi dập Stoke City. Messi ghi bàn phút cuối, Barcelona hạ Atletico Madrid. Smalling vi phạm luật giao thông...

Mourinho và Ruth Mills.

HLV Jose Mourinho "say nắng" nữ cảnh sát? Tờ The Sun (Anh) vừa tiết lộ chuyện nhà cầm quân M.U rung động trước nữ cảnh sát đã có chồng và 2 con tên là Ruth Mills. Theo nguồn tin độc quyền của The Sun, Mourinho tình cờ quen Ruth bên lề trận lượt về bán kết Cúp Liên đoàn Anh với Hull City cách đây 1 tháng. Đôi bên trao đổi số điện thoại với nhau ở buổi làm quen. Hai tuần sau đó, Mourinho thuê xe đến tận nhà Ruth đón cô và 2 cậu con trai của cô tới sân Old Trafford dự khán trận M.U thắng Watford 2-0.



Ibrahimovic "phản pháo" Pogba. Sau màn trình diễn xuất sắc của Zlatan Ibrahimovic, Palu Pogba đã hết lời ca ngợi, đồng thời nhấn mạnh rằng: "Đó là lý do vì sao M.U mua anh ấy". Tuy nhiên, Ibrahimovic chẳng ngần ngại đá xoáy đồng nghiệp người Pháp rằng: "Họ mua tôi ư? Họ mua cậu đấy chứ. Tôi đến đây theo dạng tự do nhé".

Ibrahimovic lập cú đúp, M.U vô địch League Cup. Cú đúp của Zlatan Ibrahimovic đã giúp M.U đánh bại Southampton với tỷ số 3-2, qua đó có lần thứ 5 vô địch League Cup. Đây cũng là danh hiệu chính thức đầu tiên của HLV Jose Mourinho cùng “Quỷ đỏ” thành Manchester. Trước đó, ông cũng đã cùng M.U giành Siêu cúp Anh trước thềm mùa giải mới.

Harry Kane lập hat-trick, Tottenham vùi dập Stoke City. Ở cuộc tiếp đón Stoke City trên sân nhà White Hard Lane tối qua, Tottenham đã có chiến thắng 4-0 nhờ cú hat-trick của tiền đạo Harry Kane. Dele Alli là người ghi bàn còn lại cho chủ nhà. Thắng trận này, Tottenham đã trở lại vị trí thứ 2 trên BXH Premier League, kém đội đầu bảng Chelsea 10 điểm.

Messi ghi bàn phút cuối, Barcelona hạ Atletico Madrid. Lionel Messi rất có duyên ghi bàn vào lưới Atletico Madrid, đặc biệt là tại sân Vicente Calderon. Và trận đấu tại vòng 25, anh một lần nữa cho thấy điều đó khi ghi bàn ở những phút cuối, giúp Barcelona có chiến thắng quan trọng 2-1. Đây là bàn thắng thứ 13 của Messi tại Calderon và là bàn thắng thứ 22 anh ghi vào lưới Atletico.

Smalling vi phạm luật giao thông. Mới đây, hậu vệ Chris Smalling của M.U đã bị “cánh săn ảnh” chụp lại được khoảnh khắc anh đậu chiếc Bentley GT của mình ngay điểm dừng xe bus trong một con phố ở Manchester để chạy đi mua đồ ăn nhanh. Tuy không bị cảnh sát giao thông “hỏi thăm” trong lúc đó, nhưng với bằng chứng rành rành như bức ảnh này, nhiều khả năng Smalling sẽ phải sớm bị cảnh sát triệu đi nộp phạt.

Ronaldo ghi bàn, Real Madrid ngược dòng hạ Villarreal. Làm khách tới sân Estadio de la Ceramica, Real Madrid đã gặp vô vàn khó khăn, thậm chí còn bị vượt lên dẫn trước 2-0. Thế nhưng nhờ sự bùng nổ của các ngôi sao, họ đã có chiến thắng ngược 3-2. Gareth Bale, Cristiano Ronaldo và Alvaro Morata là những người đã lập công cho Real Madrid.