TPO - Liverpool nhắm Aubameyang thay Sturridge. Leicester City từ chối bán Islam Slimani. Rashford cố gắng hoàn thiện bản thân. Atletico Madrid phá khung lương vì Sanchez. Rooney nhận món quà đặc biệt từ Sir Charlton. HLV Pep Guardiola tin tưởng dàn sao trẻ...

M.U đã chèo kéo Evra trở lại Old Trafford. Federico Pastorello, đại diện của hậu vệ kỳ cựu người Pháp Patrice Evra thừa nhận thân chủ mình đã nhận được liên hệ từ đội bóng cũ M.U trước khi hồi hương khoác áo Marseille từ Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Evra từng chơi cho "Quỷ đỏ" từ năm 2006-2014 và giành được nhiều vinh quang cùng đội chủ sân Old Trafford.

Liverpool nhắm Aubameyang thay Sturridge. HLV Jurgen Klopp đang lên kế hoạch chiêu mộ cậu học trò cũ trong màu áo Borussia Dortmund là tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang để thay thế Daniel Sturridge. Thời gian gần đây đã xuất hiện tin đồn về việc “The Kop” sắp bán Sturridge. Mức giá của Aubameyang vào khoảng 60 triệu bảng.

Leicester City từ chối bán Islam Slimani. Tờ Sky Sports đưa tin, CLB Leicester City vừa từ chối bán cầu thủ Islam Slimani với giá 38 triệu bảng cho CLB Trung Quốc Tianjin Quanjian. Dù cho CLB Trung Quốc đã nhiệt tình ngỏ lời nhưng trong bối cảnh nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đang trong cơn khủng hoảng thì những lời chào mời như thế này đều trở nên vô nghĩa.

Rashford cố gắng hoàn thiện bản thân. Tiền đạo trẻ Marcus Rashford của M.U cho biết, anh đang nỗ lực luyện tập hàng ngày để có nền tảng thể lực tốt và có thể chạy với vận tốc cao xuyên suốt nhiều thời điểm của trận đấu. Mùa giải này, chân sút 19 tuổi được HLV Jose Mourinho tung vào sân 28 lần và ghi được 6 bàn thắng, kiến tạo 2 bàn.

Atletico Madrid phá khung lương vì Sanchez. Tờ AS xác nhận, BLĐ Atletico Madrid rất yêu thích Alexis Sanchez và muốn mang anh về sân Vicente Calderon. Đội bóng áo sọc đỏ trắng sẵn sàng trả cầu thủ người Chile mức lương cao nhất CLB từ trước tới nay lên đến 220.000 bảng/tuần.

Rooney nhận món quà đặc biệt từ Sir Charlton. rước trận đối đầu với Wigan ở vòng 4 FA Cup hồi đêm qua, tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney đã nhận được phần thưởng đặc biệt từ Sir Bobby Charlton. Cụ thể, Sir Charlton đã trao chiếc giày vàng cho “R10”, tượng trưng cho việc nắm giữ kỷ lục ghi bàn ở M.U.

HLV Pep Guardiola tin tưởng dàn sao trẻ. Chia sẻ sau trận đấu với Crystal Palace, HLV Pep Guardiola rất hài lòng với những cầu thủ trẻ của CLB như Gabriel Jesus, Leroy Sane hay Sterling. Ông cho rằng họ sẽ mang tới tương lai tươi sáng cho Man City. Mùa này, cả 3 đều đã thể hiện được sự xuất sắc của mình.

Luis Enrique kêu gọi sử dụng công nghệ goal-line ở La Liga. Sau khi bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ trong trận hòa 1-1 trước Real Betis, HLV Luis Enrique (Barcelona) kêu gọi ban tổ chức La Liga sớm áp dụng công nghệ xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa (goal-line). Đây là công nghệ đã được sử dụng tại World Cup 2014.

West Ham xác nhận bán Payet cho Marseille. 2 ngày sau khi chiêu mộ thành công Robert Snodgrass từ Hull City với giá 10 triệu bảng, West Ham đã đồng ý cho “kẻ nổi loạn” Payet ra đi. Cách đây ít giờ, đội bóng thành London chính thức xác nhận bán Dimitri Payet cho Olympique de Marseille với giá 25 triệu bảng.