TPO - Iniesta thay mặt cầu thủ Barca xin lỗi vì không dự The Best. Maradona chê Messi thiếu chuyên nghiệp...

M.U chỉ sẵn sàng trả 35 triệu bảng cho James Rodriguez.

M.U “keo kiệt” vụ James Rodriguez. Trang Don Balon cho biết, “Quỷ đỏ” chỉ sẵn sàng trả cho Real Madrid khoảng 35 triệu bảng trong thương vụ chiêu mộ James Rodriguez. Số tiền ấy khá thấp so với mong muốn của Chủ tịch Florentino Perez của Real – người đòi các đội bóng quan tâm tới James Rodriguez phải chồng lên bàn đàm phán số tiền 52 triệu bảng.

Cả Đông Nam Á dành tình cảm cho Ronaldo trong cuộc chiến với Messi. Cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất FIFA đã cho thấy tình cảm của các CĐV ở nước Đông Nam Á dành cho Cristiano Ronaldo. Theo đó, đa số các HLV và đội trưởng các ĐTQG đều bầu chọn cho CR7 thay vì Lionel Messi.



Iniesta thay mặt cầu thủ Barca xin lỗi vì không dự The Best. Tiền vệ đội trưởng Andres Iniesta đã thay mặt các cầu thủ Barcelona gửi lời xin lỗi tới Ban tổ chức, người hâm mộ vì không tới tham dự gala trao giải The Best do LĐBĐ thế giới (FIFA) hồi rạng sáng nay (giờ Việt Nam). Theo tuyển thủ Tây Ban Nha, anh và các đồng đội không dự gala vì bận luyện tập.

Maradona chê Messi thiếu chuyên nghiệp. Huyền thoại Argentina - Diego Maradona cho biết, ông rất thất vọng vì hành động của tiền đạo Lionel Messi và các cầu thủ Barcelona khi họ không đến tham dự gala The Best của FIFA. Theo Maradona, “M10” và các đồng đội của mình đã cư xử thiếu chuyên nghiệp.

Ventura không chọn Buffon. HLV đội tuyển Italia, Giampiero Ventura đã không điền tên thủ môn Gianluigi Buffon vào đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Italia. Thậm chí, cả Francesco Totti, Paolo Maldini và Andrea Pirlo cũng không được chọn bởi HLV 68 tuổi tin những cầu thủ thuộc thế hệ của ông xuất sắc hơn.

Neuer đính hôn với bạn gái. Theo tờ Bild (Đức), tranh thủ kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và chào đón năm mới, thủ thành Manuel Neuer đã đưa cô bạn gái Kathrin Gilch đến một địa điểm bí mật để làm lễ đính hôn. Thế nhưng, là người khá kín tiếng về đời tư, Neuer không hề hé lộ nhiều hình ảnh hay câu chuyện gì xung quanh lễ cầu hôn của mình.

Ba nước đăng cai World Cup 2026? Sau khi FIFA phê chuẩn kế hoạch nâng số đội tham dự World Cup 2026 lên thành 48, LĐBĐ 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada, Mexico đã bắt đầu khởi động kế hoạch phối hợp tham gia chạy đua đăng cai giải đấu này. Từ năm 1994 đến giờ, VCK World Cup chưa trở lại với khu vực Bắc, Trung Mỹ & Caribbean.

M.U hạ Hull City 2-0, rộng cửa vào chung kết EFL Cup. Trong trận bán kết lượt đi EFL Cup rạng sáng nay trên sân nhà Old Trafford, M.U đã có chiến thắng 2-0 trước Hull City nhờ các pha làm bàn của Juan Mata (56’) và Marouane Fellaini (87’). Chiến thắng này giúp thầy trò Jose Mourinho đặt một chân vào trận chung kết.