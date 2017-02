TPO - Leicester bất ngờ sa thải Claudio Ranieri. 3 cầu thủ Bayern không thể thay thế. HLV Ventura nói không với Balotelli. Lukaku úp mở chuyện trở lại Chelsea trong hè 2017. Stan Collymore chỉ trích Hazard. Dembele từ chối Real Madrid...

Các đại gia Trung Quốc vẫn chưa thôi chèo kéo Rooney.

Rooney kiếm bộn tiền nếu rời M.U. Theo nguồn tin từ tờ The Times, CLB Trung Quốc sẵn sàng trả nốt 15 triệu bảng tiền lương còn lại trong hợp đồng để Wayne Rooney yên tâm rời khỏi M.U. Ngoài ra, tiền đạo người Anh cũng sẽ nhận mức lương 30 triệu bảng/năm ở đội bóng mới và thêm 3 triệu bảng tiền thưởng từ M.U về “lòng trung thành”.

Leicester bất ngờ sa thải Claudio Ranieri. Chứng kiến những thành tích kém cỏi thời gian qua, BLĐ Leicester đã buộc phải sa thải HLV Claudio Ranieri chỉ 8 tháng sau ngày chiến lược gia người Italia mang về sân King Power chức vô địch Ngoại hạng Anh cổ tích. Tráp sa thải đã được thông báo rộng rãi ngay trong buổi tối hôm qua.

3 cầu thủ Bayern không thể thay thế. Theo Lothar Matthaus, 3 cầu thủ không thể thay thế ở Bayern Munich mùa này là Arjen Robben, Franck Ribery và Thiago Thiago Alcantara. Ông cũng cho rằng Lewandowski chỉ có thể tỏa sáng khi được các cầu thủ trên tiếp đạn. Tuy nhiên thời điểm này, cả Ribery và Thiago đều đang chấn thương.

HLV Ventura nói không với Balotelli. Trước báo giới, HLV Giampiero Ventura khẳng định Mario Balotelli vẫn chưa thay đổi dù thi đấu tốt trong màu áo Nice mùa này. Để công bằng cho các cầu thủ khác, HLV Ventura chưa có ý định gọi Super Mario trở lại ĐT Italia. Trước đó từng có làn sóng kêu gọi HLV Ventura triệu tập Balotelli trở lại ĐT Italia.

Lukaku úp mở chuyện trở lại Chelsea trong hè 2017. Trên trang Instagram cá nhân, tiền đạo Romelu Lukaku đã bóng gió về khả năng chia tay Everton để quay về chơi bóng ở đội bóng cũ Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Trong quá khứ, chân sút 23 tuổi từng có 3 năm khoác áo Chelsea (2011-2014).

Valencia nhận tin dữ về Nani. Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Luis Nani đã dính chấn thương đùi trái trong chiến thắng 2-1 của Valencia trước Real Madrid cách đây ít ngày. Đây là trận đấu mà cựu ngôi sao M.U đã chơi tuyệt hay, làm lu mờ đồng hương Cristiano Ronaldo và giúp “Bầy dơi” có chiến thắng bất ngờ trước đại diện thành Madrid.

HLV Calisto từ chối “giải cứu” Long An vì vợ. Có nhiều nguồn tin cho rằng HLV Henrique Calisto sẽ tái hợp CLB Long An, nhưng cuối cùng mọi việc lại không như mong đợi của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ đội bóng này. Theo đó, ông từ chối tái hợp Long An vì không thuyết phục được vợ rời Bồ Đào Nha một lần nữa.

Stan Collymore chỉ trích Hazard. Chia sẻ trên tờ Mirror, huyền thoại Stan Collymore cho rằng Eden Hazard là cầu thủ không có lòng trung thành. Ông thất vọng khi Hazard phản bội lại HLV Jose Mourinho, người giúp cầu thủ này thăng tiến. Mùa 2015/16, Hazard bị cáo buộc đứng đầu nhóm phản loạn, chịu chơi bóng hết sức mình, khiến Mourinho bị mất việc.

Dembele từ chối Real Madrid. Mặc dù đã nhận được sự quan tâm từ Real Madrid và nhiều CLB lớn nhưng Moussa Dembele thông qua người đại diện của mình cho biết chưa muốn chia tay Celtic. Tài năng trẻ này hiện vẫn còn hợp đồng hơn 3 năm với đội bóng Scotland. Anh tin rằng mình vẫn cần phải trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn nữa.