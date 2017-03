TPO - Cựu sao PSG bị bắt vì gian lận thuế. Aguero tỏa sáng, Man City thắng nhẹ Sunderland. Griezmann lập cú đúp, Atletico đại thắng Valencia. ĐT Campuchia có HLV “xịn”. HLV Luis Enrique tin Barcelona có thể ngược dòng trước PSG. Massimiliano Allegri đã tới London...

Trận đấu Afghanistan - Việt Nam đá trên sân Tajikistan. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa nhận được thông tin chính thức về địa điểm tổ chức trận đấu giữa Afghanistan và Việt Nam tại bảng C vòng loại Asian Cup sắp tới. Theo đó, vì lý do an ninh nên trận đấu sẽ được chuyển sang tổ chức tại một sân trung lập ở Tajikistan, thay vì diễn ra ở nước chủ nhà Afghanistan.

M.U có thể mất Zlatan Ibrahimovic ở đại chiến Chelsea. Ủy ban kỷ luật của BTC Ngoại hạng Anh đang mở cuộc điều tra cáo buộc tiền đạo của M.U đánh nguội trung vệ Tyrone Mings trong trận đấu giữa M.U và Bournemouth trên sân Old Trafford vừa qua. Nếu bị phạt nguội, Ibra chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận tứ kết FA Cup với Chelsea.



HLV Luis Enrique tin Barcelona có thể ngược dòng trước PSG. Sau chiến thắng đậm đà với tỷ số 5-0 trước Celta Vigo, HLV Luis Enrique tự tin Barcelona có thể lội ngược dòng thành công ở vòng 1/8 Champions League trước PSG, bất chấp việc Los Blaugrana đã thua 0-4 ở lượt đi. Trong lịch sử các vòng knock-out Champions League, chưa có đội nào thua cách biệt 4 bàn ở lượt đi có thể lật ngược thế cờ ở lượt về.

Cựu sao PSG bị bắt vì gian lận thuế. Mới đây, tiền vệ Willamis de Souza Silva – người từng khoác áo PSG vào năm 2008 đã bị cảnh sát tóm gọn khi đang ở trong phòng thay đồ để chuẩn bị ra sân thi đấu cho CLB Brasiliense. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là do Souza bị cáo buộc gian luận thuế liên quan đến các hợp đồng bản quyền hình ảnh với các CLB Paulo, Fluminense và Gremio.

Aguero tỏa sáng, Man City thắng nhẹ Sunderland. Trong chuyến hành quân tới sân The Light, Man City đã chơi áp đảo và nhẹ nhàng vượt qua đội chủ nhà Sunderland với tỷ số 2-0 nhờ các pha làm bàn của Sergio Aguero (42’) và Leroy Sane (59’). Thắng trận này, Man City trở lại vị trí thứ 3 trên BXH Premier League, kém 1 điểm so với đội xếp thứ 2 Tottenham.

Griezmann lập cú đúp, Atletico đại thắng Valencia. Ở cuộc tiếp đón Valencia trên sân nhà Vicente Calderon, tiền đạo Antoine Griezmann đã toả sáng với cú đúp vào các phút thứ 10 và 83 giúp Atletico Madrid giành chiến thắng “3 sao”. Bàn còn lại của Atletico được thực hiện bởi Kevin Gameiro (48’). 3 điểm giúp đội bóng của HLV Simeone leo lên vị trí thứ 4 trên BXH.

ĐT Campuchia có HLV “xịn”. Để chuẩn bị vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, LĐBĐ Campuchia đã mời HLV Leonardo Vitorino dẫn dắt ĐTQG. Trước đó, nhà cầm quân người Brazil từng làm Giám đốc kỹ thuật CLB Al Jaish (Qatar), CLB Lanexang (Lào), Giám đốc kỹ thuật CLB Buriram Utd (Thái Lan)… Ông được đánh giá là người am hiểu về bóng đá châu Á lẫn Đông Nam Á.

Barcelona gợi ý HLV mới. Giám đốc thể thao của Barcelona, ông Robert Fernandez cho biết sẽ ưu tiên bổ nhiệm HLV từng có thời gian gắn bó với Camp Nou trước đây. Với gợi ý như vậy, nhiều khả năng người được ưu tiên dẫn dắt Barcelona sẽ là Ronald Koeman. Tuy vậy, một số nguồn tin cũng cho rằng, đó có thể là Ronald de Boer hoặc Carles Puyol.

Ibrahimovic nhận trách nhiệm về trận hòa AFC Bournemouth. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic thừa nhận, trận hoà 1-1 của M.U trước Bournemouth tại vòng 27 Premier League hồi đêm qua là do lỗi của anh. Theo ngôi sao 35 tuổi, anh đã đá hỏng penalty và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Trận đấu này anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Massimiliano Allegri đã tới London. Mới đây tờ Express đưa tin HLV Massimiliano Allegri tới London và cho biết giữa 2 bên đã có những thỏa thuận miệng với nhau. Nhà cầm quân người Italia thậm chí đã được hỏi về những kế hoạch tuyển quân trong tương lai của ông ở Arsenal. Thời gian qua, có không ít những thông tin cho rằng, Massimiliano Allegri sẽ thay thế Arsene Wenger trong hè 2017.