Real Madrid cân nhắc chia tay La Liga. Chủ tịch Florentino Perez rất bức xúc vì trận đấu giữa Real Madrid của ông và Celta Vigo vừa bị hoãn vì lý do an ninh. Người đàn ông đầy quyền lực này thậm chí còn cân nhắc khả năng cho Real bỏ La Liga để dự Super League. Hiện La Liga đã đi tới vòng 21, trong khi Real Madrid mới đá có 19 trận và điều đó khiến họ gặp khó khăn trong việc sắp xếp lịch đá bù.

Ibra tiết lộ điều đáng tiếc nhất cùng M.U. Sau trận thắng Leicester, Zlatan Ibrahimovic tâm sự, anh rất tiếc vì cùng M.U để hoà quá nhiều ở Premier League từ đầu mùa (9 trận, mất 18 điểm có thể giành được), nếu không giờ Quỷ đỏ đã là ứng viên nặng kí cạnh tranh chức vô địch. Theo tiền đạo Thụy Điển, khả năng giành ngôi quán quân Premier League mùa này của M.U là rất khó nhưng anh và đồng đội không bỏ cuộc.

Chelsea “ngáng đường” M.U vụ De Vrij. Giới truyền thông Anh đưa tin, Ban lãnh đạo Chelsea đã yêu cầu tuyển trạch viên chiêu mộ bằng được hậu vệ Stefan de Vrij của Lazio trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới, bất chấp thông tin M.U đã đạt được thỏa thuận mua tuyển thủ Hà Lan. Được biết, “The Blues” sẵn sàng chi 30 triệu bảng cho thương vụ này.

Gary Neville công kích Arsenal Fan TV. Huyền thoại M.U cho biết ông cảm thấy xấu hổ và bất bình thay cho HLV Arsene Wenger khi nghe kênh truyền hình của CĐV Arsenal (Arsenal Fan TV) tấn công “Giáo sư” và đòi ông từ chức sau trận thua Chelsea. “Rồi khi Wenger chia tay họ sẽ lại làm những chương trình tri ân ông cho mà xem”, Neville nói.

Forlan khuyên Arsenal sa thải Wenger. Tiền đạo Diego Forlan cho rằng, Arsene Wenger là một HLV giỏi. Tuy nhiên, triết lý chiến thuật của “Giáo sư” đã không còn phù hợp với bóng đá hiện đại ngày nay. Theo Forlan, Ban lãnh đạo Arsenal nên sớm cắt đứt mối lương duyên với Wenger nếu muốn chinh phục được các ngôi vị vô địch.

Bayern Munich đón tin vui. Theo xác nhận của HLV Carlo Ancelotti, tiền vệ Thiago Alcantara đã bình phục chấn thương và sẽ đá chính ở trận đấu với Wolfsburg thuộc vòng 1/8 cúp QG Đức đêm mai. Ngôi sao người Tây Ban Nha chưa thi đấu trong năm 2017 do dính chấn thương trong chuyến tập huấn ở Qatar hồi cuối năm 2016.

Sao Argentina “lái máy bay” hơn mình 9 tuổi. Theo tờ Elbalonrosa, tiền đạo Giovanni Simeone của CLB Genoa đang hẹn hò với nữ diễn viên xinh đẹp Elisabetta Galimi. Đáng chú ý, chân dài này năm nay đã bước sang tuổi 30, hơn Giovanni đến 9 tuổi. Tuy vậy, khoảng cách tuổi tác vẫn không làm khó được tình yêu của cặp đôi này khi họ luôn tỏ ra cực kỳ bên nhau đi ăn tối, dạo phố…

Antoine Griezmann gia nhập M.U vì bị áo số 7 hấp dẫn. Truyền thông Anh quốc tiết lộ, Antoine Griezmann nhiều khả năng sẽ gia nhập sân Old Trafford vào mùa Hè 2017 do âm mộ David Beckham và muốn sánh vai với các huyền thoại từng khoác áo số 7 ở “nhà hát” như George Best hay Erick Cantona. Thương vụ chuyển nhượng sẽ có giá vào khoảng 100 triệu euro.

Ấn định lịch trận Valencia – Real Madrid. Theo xác nhận của LĐBĐ Tây Ban Nha, trận đấu giữa Real Madrid và Valencia thuộc vòng 16 La Liga sẽ được tổ chức vào ngày 22/2 tới. Trận đấu này trước đó đã bị hoãn do Kền kền phải tham dự FIFA Club World Cup. Cách sắp xếp này khiến thầy trò Zidane phải thi đấu 8 trận trong vòng 25 ngày.