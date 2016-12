TPO - PSG kích hoạt 'Bom tấn' Draxler. Gabriel rời Inter Milan vào tháng 1? Depay + Schneiderlin = 40 triệu bảng. PSG thừa nhận sai lầm vụ Jese Rodriguez. Mourinho ngầm khen Ibra. Van Dijk mở đường cho Liverpool và Man City. Công Vinh làm sếp lớn của CLB TP.HCM...

Xuân Trường đá hỏng 11m vì dính chấn thương ở chân.

Tiết lộ lý do Xuân Trường đá hỏng 11m. Ở trận bán kết giải U21 Quốc tế 2016 với Yokohama FC, Xuân Trường là 1 trong 3 cầu thủ U21 HAGL đá hỏng 11m. Sau trận đấu, HLV Graechen đã tiết lộ lý do Xuân Trường không thể thắng thủ môn đối phương. Theo đó, tiền vệ này đã gặp chấn thương nhẹ ở góp chân và phải cắn răng thi đấu.

PSG kích hoạt 'Bom tấn' Draxler. Phía Wolfsburg đã chính thức xác nhận, tiền vệ Julian Draxler sẽ chuyển tới khoác áo PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017. Hiện các thủ tục đã cơ bản hoàn tất, Draxler chỉ còn cách PSG đúng một buổi kiểm tra y tế. Trong thông báo trên trang chủ, phía Wolfsburg còn cho biết, Draxler sẽ ký kết hợp đồng 4 năm với nhà ĐKVĐ Ligue 1.

Gabriel rời Inter Milan vào tháng 1? Tiền đạo Gabriel Barbosa đã bác bỏ khả năng ra đi ngay trong tháng 1 tới, đồng thời bày tỏ tình yêu với Inter Milan và khao khát được ra sân nhiều hơn trong thời gian tới. Trước đó, Liverpool từng lên kế hoạch mua Gabigol để tạm thế chỗ Sadio Mane sẽ phải vắng mặt vì CAN 2017.

Depay + Schneiderlin = 40 triệu bảng. Báo chí Anh đưa tin, Memphis Depay và Morgan Schneiderlin đang rục rịch tìm kiếm bến đỗ mới trong kỳ CN mùa Đông này. Nắm bắt được tình hình, tờ Daily Mail khẳng định, Everton đã gửi lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng nhằm thuyết phục “Quỷ đỏ” Manchester nhả người.

PSG thừa nhận sai lầm vụ Jese Rodriguez. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG thừa nhận đã sai lầm khi chiêu mộ tiền đạo Jese Rodriguez từ Real Madrid vào mùa Hè vừa qua (giá 25 triệu euro, đá 9 trận và mới ghi có 1 bàn). Mới đây, PSG đã đạt thỏa thuận để Jese tới Las Palmas theo dạng cho mượn trong tháng 1 này.

Mourinho ngầm khen Ibra. Chiến lược gia người Bồ cho rằng giải VĐQG Pháp (Ligue 1) đã trở lại sự cạnh tranh vốn có sau khi Zlatan Ibrahimovic chia tay PSG. Ẩn ý của Special One là khi Ibra thi đấu ở Parc des Princes, PSG quá mạnh so với phần còn lại. Hiện tại, PSG xếp sau cả Nice và AS Monaco trên BXH Ligue 1.

Van Dijk mở đường cho Liverpool và Man City. Chia sẻ trên The Times, Virgil van Dijk khẳng định mình là 1 cầu thủ có tham vọng, muốn thi đấu ở cấp độ cao nhất. Đây có thể xem là tín hiệu xanh đối với Liverpool và Man City, 2 đội bóng đang rất muốn có chữ kí của trung vệ người Hà Lan. Giá của Virgil van Dijk vào khoảng 25 triệu euro.

Công Vinh làm sếp lớn của CLB TP.HCM. Giới truyền thông đưa tin, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Bóng đá TP.HCM đã bổ nhiệm cựu tiền đạo Lê Công Vinh giữ chức danh Phó Chủ tịch của CLB TP.HCM. Ngoài ra, đội bóng mang tên Bác cũng đón những tân binh chất lượng như Phước Vĩnh, Duy Nam, Đình Luật và Văn Hoàn để chuẩn bị cho V.League 2017.

Valencia thực lòng muốn có Rojo. Theo tờ Mirror, Giám đốc thể thao của Valencia, ông Jesus Garcia Pitarch đã đáp chuyến bay sang Manchester và sẽ có cuộc đàm phán với đại diện của Marcos Rojo. Được biết, Los Che đã sẵn sàng chi 14 triệu bảng để có trung vệ người Argentina. Hiện phía M.U cũng sẵn sàng để Rojo ra đi.