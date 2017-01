TPO - Liverpool bị đối thủ tí hon cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Terry nhận thẻ đỏ, Chelsea vẫn đại thắng. Messi ghi bàn phút cuối giúp Barcelona thoát thua. Juventus lập kỷ lục toàn thắng trên sân nhà. Ancelotti thấp thỏm chờ Thiago trở lại...

Trận Hải Phòng vs Sài Gòn FC được trực tiếp từ... quán trà đá. Do BTC sân Lạch Tray yêu cầu phải đảm bảo an ninh cho trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Sài Gòn FC ở vòng 1 V.League 2017, vậy nên đội ngũ sản xuất chương trình bình luận viên của VPF đã không thể vào cabin trên khán đài sân. Điều đó khiến họ buộc phải ra quán trà đá gần đó làm việc.

Liverpool bị đối thủ tí hon cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Chơi ép sân trước Plymouth trong phần lớn thời gian nhưng Liverpool đã gây thất vọng khi để đối thủ “cưa điểm” không bàn thắng ngay trên sân Anfield. Kết quả này khiến hai đội buộc phải đá lại vào một ngày không xa và trận đấu sẽ diễn ra trên sân của Plymouth.

Terry nhận thẻ đỏ, Chelsea vẫn đại thắng. Chelsea đại thắng 4-1 trước Peterborough, dù trung vệ đội trưởng John Terry của họ bị truất quyền thi đấu ở phút 67. Pedro (18', 75), Michy Batshuayi (43'), Willian (52') là những người lập công giúp “The Blues” thẳng tiến vào vòng 4 FA Cup. Bàn danh dự của đội khách được thực hiện bởi Tom Nichols (70').

Messi ghi bàn phút cuối giúp Barcelona thoát thua. Trong chuyến hành quân tới sân El Madrigal, Barcelona đã bị Villarreal dẫn trước sau tình huống lập công của Nicola Sansone ở phút 49. Rất may là siêu sao Lionel Messi đã toả sáng với bàn thắng ở phút 90 giúp gã khổng lồ xứ Catalan cầm hoà đối thủ bằng kết quả 1-1.

Juventus lập kỷ lục toàn thắng trên sân nhà. Tại sân nhà Juventus Arena, bộ đôi tiền đạo Gonzalo Higuain (7’, 54’) và Paulo Dybala (41’ pen) cùng nhau “nổ súng” giúp Juventus giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn không gỡ trước Bologna. Đây cũng là trận thắng thứ 26 liên tiếp của “Lão bà” trên sân nhà, một kỷ lục mới trong lịch sử đội bóng.

Ancelotti thấp thỏm chờ Thiago trở lại. Do dính chấn thương bắp đùi trong chuyến luyện tập ở Qatar, Thiago Alcantara có khả năng phải nghỉ thi đấu 4 tuần. HLV Carlo Ancelotti tỏ ra rất lo lắng trước nguy cơ tiền vệ này không thể tham dự trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Arsenal vào đầu tháng tới.

Hé lộ kế hoạch của Xuân Trường ở Gangwon FC. Hôm qua (8/1), Lương Xuân Trường đã đáp chuyến bay sang Hàn Quốc và sẽ có buổi ra mắt đội bóng mới vào ngày mai (10/1). Trang chủ CLB Gangwon xác nhận, ngày 10/1 tiền vệ người Tuyên Quang sẽ sẽ di chuyển đến trung tâm tập huấn ở Ulsan (Hàn Quốc) để có buổi tập đầu tiên với đội bóng.

Owen mỉa mai “Rô béo”. Mới đây, cựu danh thủ Michael Owen đã cho đăng tải một status lên mạng xã hội Twitter với ngụ ý mỉa mai sự mập mạp của huyền thoại bóng đá Brazil – Ronaldo. “Tôi nghĩ tôi đã tăng cân cho đến khi gặp lại đồng đội cũ của tôi, Ronnie.” Trước đó, cả hai đã có cuộc gặp gỡ với nhau khi đến dự buổi ra mắt 4 Quả bóng Vàng của Cristiano Ronaldo tại sân Bernabeu.