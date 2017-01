TPO - “Tí hon” Plymouth kiếm được 1 triệu bảng nhờ Liverpool. Cầu thủ đầu tiên rời Real Madrid. Eric Bailly mong M.U mua Lindelof. Chelsea ký hợp đồng với hậu vệ 18 tuổi Kyle Jameson. Hồng Việt phủ nhận tin đồn vô lễ với HLV Fiard...

Tượng Leo Messi bị cắt đầu, tay và thân ở Argentina.

Tượng Leo Messi bị cắt đầu, tay và thân. Bbức tượng của ngôi sao Barcelona ở Buenos Aires đã bị cắt đầu, 2 tay và một nửa thân. Chứng kiến bức tượng Leo Messi bị huỷ hoại khiến CĐV ngôi sao này không khỏi xót xa. Trên mạng xã hội, rất nhiều fan đã bày tỏ sự giận dữ của mình trước hành động họ cho là không thể chấp nhận nói trên.

“Tí hon” Plymouth kiếm được 1 triệu bảng nhờ Liverpool. Chủ tịch Plymouth, James Brent cho biết, đội bóng của ông đã “vớ bở” tiền bản quyền truyền hình cùng tiền vé nhờ trận hoà 0-0 với Liverpool ở FA Cup. Trận này, Plymouth chơi kiên cường trước sức công phá khủng khiếp của “Lữ đoàn đỏ” và sẽ đá lại vào ngày 19/1 tới.

Cầu thủ đầu tiên rời Real Madrid. Theo xác nhận của Real Madrid, thần đồng một thời Martin Odegaard vừa chuyển đến đầu quân cho Heerenveen. Tương tự, đội bóng Hà Lan này cũng ra thông báo xác nhận đã mượn được Odegaard đến hết mùa 2016/17. Martin Odegaard từng rất được kỳ vọng khi gia nhập Real Madrid mùa đông 2015, nhưng đến chưa thể hiện được gì.

Eric Bailly mong M.U mua Lindelof. Trung vệ Eric Bailly thừa nhận, anh rất mong được sát cánh cùng với Victor Lindelof (Benfica) ở sân Old Trafford. Thời gian gần đây, có nguồn tin cho rằng M.U đang theo đuổi cầu thủ người Thụy Điển. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho lại khẳng định, “Quỷ đỏ” sẽ không mua thêm hậu vệ trong “phiên chợ đông” này.

Chelsea ký hợp đồng với hậu vệ 18 tuổi Kyle Jameson. Chelsea đã chiêu mộ hậu vệ tự do 18 tuổi Kyle Jameson theo thỏa thuận có thời hạn 18 tháng. Jameson gia nhập Chelsea cùng thời điểm họ tuyển mộ 2 tài năng trẻ khác là Martell Taylor-Crossdale và Jamie Cumming. Trước đó Kyle Jameson cũng lọt vào tầm ngắm của Tottenham.

West Ham nâng giá mua Scott Hogan. Nguồn tin từ Sky Sports cho hay, West Ham đã quyết định nâng mức mức giá hỏi mua Scott Hogan lên thành 15 triệu bảng. Trước đó, The Hammers đã hai lần đưa ra lời đề nghị trị giá lần lượt 10 và 12 triệu bảng nhưng đều bị đội bóng chủ quản Brentford từ chối. Hợp đồng của chân sút 24 tuổi còn 18 tháng nữa là đáo hạn.

CĐV Ai Cập và Tunisia đại chiến đẫm máu. Trận giao hữu giữa Ai Cập và Tunisia diễn ra trên sân Cairo vào hôm 8/1 vừa qua đã biến thành một màn ẩu đả đẫm máu giữa các CĐV của 2 đội. Theo tờ The Sun, dù các nhân viên an ninh và cảnh sát đã có mặt kịp thời để can ngăn, nhưng vẫn có rất nhiều CĐV bị thương vì bị đối thủ dùng ghế ngồi tấn công.

Chelsea kháng án thẻ đỏ của Terry. Báo chí Anh cho hay, Chelsea sẽ kháng án chiếc thẻ đỏ mà John Terry phải nhận ở phút thứ 66 trong chiến thắng 4-1 trước Peterborough tại vòng 3 FA Cup sau pha phạm lỗi với Lee Angol. Đáng chú ý, màn so tài với West Ham vào cuối tuần trước mới chỉ là lần đầu tiên Terry tái xuất sau một thời gian dài dưỡng thương và cũng là trận đấu thứ 50 của thủ quân 36 tuổi tại FA Cup.