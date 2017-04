Cho đến giờ nhiều người vẫn không thể lý giải nổi nhờ đâu mà Barcelona có thể lật ngược thế cờ trước PSG sau khi đã thua 0-4 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Báo giới Anh vừa tiết lộ bí kíp bất ngờ của Barca: nhờ ảo thuật gia nổi tiếng Dynamo tiếp sức.

“Ảo thuật gia” Dynamo cho các cầu thủ Barca thử nghiệm bẻ đinh

Trước trận Barcelona gặp Juventus rạng sáng nay, một phần bí ẩn đằng sau trận thắng PSG 6-1 khó tin của Barca lượt về vòng 1/8 Champions League được giải mã. Các tờ báo tại Anh cho hay cuộc lội ngược dòng phi thường của Gã khổng lồ xứ Catalan được tạo nên nhờ phép màu do Dynamo khơi mào. Theo đó, ảo thuật gia tài ba người Anh này đã đánh thức “siêu năng lượng” trong mỗi cầu thủ Barca.Suốt tuần lễ trước trận lượt về giữa Barca và PSG, Dynamo đã kiên trì sát cánh bên đội quân do HLV Luis Enrique dẫn dắt. Bình thường dàn sao Barca vẫn ngưỡng mộ tài nghệ của Dynamo qua những màn trình diễn để đời như đi bộ trên sông Thames ở London, hay bay lơ lửng trước tượng Chúa Jesus ở Rio de Janeiro.Lần này, nhiệm vụ của ảo thuật gia 34 tuổi là giúp dàn sao Barca tin rằng họ có thể thực hiện “nhiệm vụ bất khả thi” trước PSG và giúp họ có đủ “siêu năng lượng” hiện thực hóa niềm tin tưởng như lạc quan tếu ấy.Kênh Sky Sports vừa phát đoạn clip ngắn ghi lại một cảnh Dynamo “phù phép” truyền sức mạnh cho dàn sao Barca. Dynamo mời các ngôi sao như Luis Suarez, Gerard Pique, Sergio Busquets, Jordi Alba tham gia một thử nghiệm đặc biệt. Ban đầu Dynamo cho các ngôi sao vừa kể thử bẻ cong chiếc đinh sắt to. Không ai bẻ được dù đã mắm môi mắm lợi cố hết sức.Sau đó, Dynamo hướng dẫn cho họ cách tập trung suy nghĩ và tập trung năng lượng đặc biệt trong cơ thể. Dynamo hướng cho họ tin rằng họ có thể bẻ cong đinh. Kết quả thật kỳ diệu. Suarez không tin vào mắt mình. Anh bẻ cong chiếc đinh ngon lành.Sau tiết lộ về màn tiếp sức có một không hai của Dynamo, nhiều fan càng tâng bốc Barca hết lời. Họ ca ngợi Gã khổng lồ xứ Catalan đa mưu chứ không “ngô nghê” như Arsenal và Tottenham, những đội bóng Anh vốn rất chịu khó mời các ảo thuật gia nhưng chỉ để phục vụ mỗi nhu cầu mua vui cho cầu thủ và các khán giả VIP của mình. Arsenal và Tottenham không tính đến nước nhờ ảo thuật gia đánh thức năng lượng đặc biệt của cầu thủ như Barca đã làm.Dù vậy, cũng không ít người cho rằng chuyện Barca nhờ ảo thuật gia Dynamo tiếp sức mà tạo nên cuộc lội ngược dòng không tưởng trước PSG là… “một trò diễn quá sâu”. Họ chỉ ra chi tiết Dynamo tới Barca thực ra là theo chương trình của một nhà tài trợ. Nếu Barca bị PSG loại, chuyện Dynamo thử nghiệm với dàn sao Barca sẽ được nhắc đến ở một dịp khác và không liên quan gì đến PSG nữa. Còn trong trường hợp này, sau khi Barca trở về từ cõi chết đầy khó tin, chuyện tiếp sức của Dynamo được mang ra làm màu.Trước những ý kiến cho rằng Barca đi tiếp là nhờ may mắn, nhờ ăn vạ, nhờ trọng tài thiên vị và nhờ PSG bạc nhược chứ chẳng có gì gọi là “phép màu ảo thuật” hay “năng lượng đặc biệt” ở đây, Dynamo khẳng định anh không bịp.Dynamo bảo anh đã quan sát rất kỹ lưỡng các cầu thủ Barca tập luyện với nhau và chọn lựa kỹ lưỡng những gương mặt tham gia thử nghiệm cùng mình chứ không hề chọn bừa để làm trò. Dynamo tuyên bố nhờ sự hợp tác cởi mở và tin tưởng của dàn sao Barca mà anh tìm ra chìa khóa giúp họ đánh thức và làm chủ năng lượng đặc biệt của mình. Mà suy cho cùng, khi thắng rồi, người ta nói gì chả được.