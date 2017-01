Nguyễn Minh Trí đi vào lịch sử với hat-trick tại VCK World Cup futsal 2016. Bộ đôi Lương Xuân Trường - Nguyễn Tuấn Anh ngày càng trưởng thành sau những năm tháng “du học” ở hai nền bóng đá hàng đầu châu Á. Nhưng bên ngoài đường pitch, họ vẫn còn những câu chuyện ít tỏ lòng cùng ai.

Xuân Trường (phải) có khả năng chuyền bóng chuẩn trên điện tử như… ngoài đời

Cuối tháng 11/2016, cặp uyên ương Mạc Hồng Quân và Nguyễn Thị Mộng Điệp (thường gọi là Kỳ Hân) đã hạnh phúc đón bé trai đầu lòng tại một bệnh viện ở Hà Nội.Cũng giống đàn anh Lê Công Vinh, dù rất sung sướng khi được làm cha làm mẹ, song vợ chồng Hồng Quân vẫn quyết định giữ bí mật nhiều thông tin liên quan đến quý tử. Ngay cả ý nghĩa đằng sau biệt danh gọi yêu ở nhà là Cu Tỏi của con trai, cầu thủ Việt kiều cũng hiếm khi chia sẻ với mọi người xung quanh.“Ngay từ đầu, hai vợ chồng tôi đã quyết định đặt tên ở nhà cho cháu là Cu Tỏi”, Hồng Quân tâm sự. “Theo tôi được biết thì ở Việt Nam, nhiều bố mẹ kiêng đặt tên con là Tỏi, nhưng vợ chồng tôi lại khác. Tỏi là một món ăn tốt cho sức khỏe. Đặc biệt tỏi còn có thể xua đuổi ma quỷ. Do vậy, tôi quyết định đặt tên ở nhà cho con là Cu Tỏi với mong muốn cháu luôn mạnh khỏe, bình an”, ông bố 24 tuổi gửi gắm niềm mong ước dành cho con trai.Cái tên Nguyễn Minh Trí đã đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi trở thành tuyển thủ quốc gia đầu tiên ghi được hat-trick bàn thắng tại một VCK World Cup futsal. Sự tỏa sáng của chàng trai sinh ra ở Long An đã giúp ĐT futsal Việt Nam giành chiến thắng quan trọng trước Guatemala, ngay trong trận đầu tiên góp mặt ở đấu trường thế giới.Ấn tượng trên sân đấu của futsal là vậy, nhưng Minh Trí lại rất giản dị, thậm chí có phần tuềnh toàng trong cuộc sống. Pivot của ĐT futsal Việt Nam chả khoái sơn hào hải vị cũng chẳng chuộng mấy món đồ ăn nhanh thời thượng của giới trẻ hiện nay. Thay vào đó, anh chỉ thích món tôm rim do mẹ làm.Đơn giản trong ẩm thực, Minh Trí cũng chẳng cầu kỳ trong gu thời trang. Ngay cả khi gặp bạn gái, anh chàng 20 tuổi cũng chỉ bận mỗi quần đùi, áo thun thay vì măng tô, vest hay sơ mi kiểu “hot boy” Hàn Quốc. Tuềnh toàng với bản thân là thế, nhưng Minh Trí lại rất biết quan tâm đến người khác và có khiếu hài hước, hóm hỉnh. Cũng chính vì vậy mà dù có đơn giản trong cách ăn mặc, người hùng của futsal Việt Nam vẫn đủ khiến người thương của mình dính chặt như sam.Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh là những tài năng được đánh giá nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Nhưng bên cạnh tố chất thiên bẩm với trái bóng, họ còn sở hữu những tài lẻ đặc biệt.Tuấn Anh có một trí nhớ rất tốt. Tiền vệ người Thái Bình này có thể nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của đồng đội xung quanh từ quá khứ đến hiện tại. Thế mới có chuyện dù đã gần 1 thập kỷ trôi qua, Tuấn Anh vẫn nhớ vào năm 2007, Văn Toàn từng giành chức vô địch nhi đồng toàn quốc cùng đội Hải Dương. Hay bất cứ thói quen, sở thích, gu âm nhạc, thời trang của tiền đạo này cũng được Tuấn Anh nằm lòng. Thậm chí “Chàng Nhô” còn bật ngay ra số phòng đầu tiên mà Văn Toàn ở tại Học viện HA.GL-Arsenal JMG là bao nhiêu. Như thế cũng đủ để thấy “ông cụ non” 21 tuổi nhớ giỏi đến thế nào.Tuấn Anh sở hữu một bộ não thông minh. Còn Xuân Trường lại có một cái tay điêu luyện chẳng khác đôi chân của chính anh. Nếu để chọn ra một bậc thầy về chơi bóng đá điện tử trong giới cầu thủ trẻ hiện nay, tiền vệ Xuân Trường chắc chắn được đánh giá cao nhất. Nhiều đồng đội tại đội tuyển U23 Việt Nam hay ĐTQG đều có chung nhận định Trường là đối thủ đáng gờm nhất mà họ từng có dịp tỷ thí.Vốn hâm mộ Steven Gerrard, Xuân Trường thường chọn Liverpool làm đội bóng mà anh điều khiển trong trò chơi điện tử. Tuy không sở hữu các cầu thủ có chỉ số vượt trội như Real Madrid, Barcelona hay Man City nhưng dưới bàn tay điều khiển điệu nghệ, Trường đã hạ knock-out nhiều đồng đội. Lối chơi thường thấy ở Xuân Trường trên trò chơi điện tử là tấn công tổng lực, những pha rê dắt uyển chuyển và khả năng chuyền bóng chuẩn xác như ngoài đời. Chắc chắn tranh thủ những ngày nghỉ Tết, Trường sẽ còn “lì xì” bằng nhiều bàn thắng vào lưới những người bạn trên màn hình ti vi.