TP - Trận tranh Siêu cúp Quốc gia hôm qua giữa CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh hội tụ đủ những góc độ đẹp nhất của một trận cầu đỉnh cao.

Ở đó, những ngôi sao cả hai bên chiến tuyến đều đã tỏa sáng, như Phạm Thành Lương, Gonzalo của CLB Hà Nội, Vũ Minh Tuấn và Patiyo phía Than Quảng Ninh. Xuyên suốt thời gian tranh tài, hai đội bóng đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn, với màn rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính, những pha xử lý bóng đầy kỹ thuật.

Có thi đấu quyết liệt, có va chạm, nhưng không có những pha bóng thô bạo, những tình huống mang tính chất triệt hạ. CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh đã cho thấy, cuộc chạm trán giữa đôi bên xứng đáng là trận cầu của hai nhà vô địch, một ở V.League và một ở đấu trường Cúp Quốc gia.

Vẻ đẹp của trận đấu giữa CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh còn đến từ sự bất ngờ. Than Quảng Ninh đã làm nên một ví dụ khác khá phổ biến trong bóng đá, là đội mạnh hơn chưa hẳn chắc thắng, và đội yếu hơn chưa chắc đã thua. Ít ai cũng có thể nghĩ, một trung phong xuất sắc, dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Gonzalo lại có lúc lại thất bại trên chấm luân lưu. CLB Hà Nội đã thua theo một kịch bản đầy cuốn hút mà không mấy người có thể nghĩ đến. Như một sự ví von quen thuộc, trận đấu của CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh đã “xứng đáng tới từng xu” người hâm mộ phải bỏ ra để vào sân.

Nhìn xuyên suốt quá trình phát triển 10 năm của CLB Hà Nội và 3 năm trở lại đây của Than Quảng Ninh, điểm chung dễ nhận thấy là cả hai đội bóng này đều đang hướng tới sự phát triển bền vững, với trọng tâm bên cạnh thành tích là người hâm mộ. Ba mùa giải gần nhất thì Hội CĐV Than Quảng Ninh có tới 2 lần đoạt danh hiệu Hội CĐV tốt nhất V.League. Hoạt động của họ dần trở nên quy củ và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Thành công của CLB Than Quảng Ninh gắn liền với sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV đất mỏ.

Do đặc thù riêng, CLB Hà Nội chưa có được lực lượng CĐV hùng hậu như mong muốn. Nhưng khó có thể phủ nhận những nỗ lực của họ trong suốt thời gian qua để gần hơn với người hâm mộ. Việc đổi tên đội bóng, từ Hà Nội T&T sang CLB Hà Nội vừa qua, là một bước trong tiến trình phát triển của đội bóng thủ đô theo định hướng trên.

Thành công hiện nay của cả CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh cho thấy, bóng đá hoàn toàn có thể phát triển trong điều kiện dù còn khó khăn, nếu thực sự những người làm bóng đá làm vì tình yêu thực sự, hướng tới người hâm mộ. Bóng đá cũng không thể chết trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu có người hâm mộ song hành.