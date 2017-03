Vắng Eden Hazard, đối đầu với một đối thủ tinh quái, nhưng Chelsea vẫn có được chiến thắng nhờ vào 2 tình huống cố định, để ngồi vững ở ngôi đầu bảng. Xem ra, thời vận đã chọn Chelsea trở thành vua mùa này.

Chấn thương trong buổi tập trước giờ bóng lăn khiến Eden Hazard buộc phải vắng mặt trong chuyến đi tới sân Bet365. Đó là một mất mát chí tử. Thiếu Hazard, Chelsea thiếu đi một cầu thủ có thể cầm bóng, vừa thu hút cầu thủ đối phương, vừa thi thoảng tự tạo ra những đột biến.



Trọng trách này được đẩy lên vai Diego Costa, nhưng tối qua, Costa đã gặp phải khắc tinh. Ngay từ những diễn biến đầu tiên của trận đấu NHM Chelsea đã có thể cảm nhận rõ ý đồ khiêu khích Costa của các hậu vệ Stoke. Gần như trong tất cả các tình huống Costa cầm bóng, lần lượt Ryan Shawcross hoặc Martins Indi đều tìm cách can thiệp thô bạo, đồng thời sử dụng “võ mồm” kích thích máu nóng của Costa nổi lên.

Ý đồ này đã thành công ngoài mong đợi. Ngay từ phút 17, sau một tình huống phản ứng với trọng tài chính Anthony Taylor, Costa đã phải nhận một thẻ vàng. Tấm thẻ đến quá sớm giống như cái cùm đeo vào chân Costa và nó càng tạo thêm niềm tin để các hậu vệ Stoke chọc vào máu nóng của chân sút này.

Tuy nhiên, Stoke đã sai lầm khi chỉ tập trung vào duy nhất Costa. Chelsea vẫn còn những ngòi nổ khác và họ đã thay nhau tỏa sáng trong ngày Hazard vắng mặt, còn Costa thì bị bắt quá chặt. Người đầu tiên tỏa sáng là Willian, bằng một cú đá phạt hàng rào đầy bất ngờ phút 13.

Sang đến hiệp 2, Chelsea gặp khá nhiều bế tắc trong khâu lên bóng. Thậm chí trong khoảng 15 phút liên tiếp, The Blues còn bị ép ngược. Stoke tạo được khá nhiều tình huống sóng gió trước khung thành Courtois khiến cho không ít NHM bi quan đã nghĩ tới viễn cảnh Chelsea bị thủng lưới phút cuối.

Tuy nhiên, đúng vào thời khắc gian nan nhất, Chelsea lại bất ngờ có được bàn thắng, cũng từ một tình huống cố định. Từ một tình huống đá phạt góc, David Luiz đánh đầu bật hàng rào Stoke bật ra đúng vị trí mà Gary Cahill chờ sẵn. Và bàn thắng được ghi bằng một cú sút dường như muốn trút tất cả những bức bối tích tụ trước đó.

Vậy là Chelsea lại thắng. Họ thắng khi trong đội hình vắng Hazard còn Costa thì bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chiến thắng cho NHM thấy hết chiều sâu sức mạnh của The Blues. Xem ra không chỉ thời vận chọn Chelsea, bản thân The BLues cũng chứng minh được, họ ở một đẳng cấp khác so với mặt bằng chung của Premier League.