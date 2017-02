TPO - Ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tối 21/2 đã đưa ra các án phạt đối với một số cầu thủ và lãnh đạo của CLB Long An, đồng thời phạt CLB này 100 triệu đồng vì vụ "đình công" trên sân Thống Nhất.

Thủ thành Long An bị cấm thi đấu 2 năm. Ảnh: Vnexpress

Án phạt đối với CLB Long An chỉ được đưa ra sau phiên họp kéo dài nhiều giờ đồng hồ của Ban Kỷ luật VFF.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Ban Kỷ luật của VFF quyết định cấm thi đấu 2 năm với thủ thành Minh Nhựt và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh của CLB Long An. Ngoài ra, Minh Nhựt và Quang Thanh còn bị phạt tiền theo các mức lần lượt là 10 triệu đồng và 15 triệu đồng.



Thủ môn Minh Nhựt là người quay lưng không bắt pha phạt đền do tiền đạo Victor (TP Hồ Chí Minh) thực hiện ở phút 81. Huỳnh Quang Thanh trong khi đó bị phạt do đứng ngoài xúi giục.

Cũng theo quyết định kỷ luật của VFF hôm nay, Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm và HLV trưởng Ngô Quang Sang của đội bóng này bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 3 năm. Ngoài ra, ông Nhiệm và ông Sang còn bị phạt tiền theo các mức lần lượt là 20 triệu đồng và 15 triệu đồng.

Ban Kỷ luật VFF cũng quyết định cảnh cáo và phạt tiền CLB bóng đá Long An 100 triệu đồng do có các hành vi: Làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, không tôn trọng khán giả, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của VFF, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trước đó, phía CLB Long An cũng đã ra án phạt đối với các cá nhân nói trên. Cụ thể, ông Võ Thành Nhiệm sau khi có đơn từ chức đã được HĐQT Công ty cổ phần bóng đá Long An chấp thuận. Long An tạm thời bổ nhiệm ông Nguyễn lên đảm nhiệm vị trí trên cho đến hết giai đoạn lượt đi V.League 2017.

Có mặt tại trụ sở VFF ngày hôm nay, ông Võ Thành Nhiệm đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. "Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì những gì diễn ra trên sân Thống Nhất. Chỉ vì một phút không kiềm chế, chúng tôi đã làm xấu xí hình ảnh bóng đá Việt Nam"-ông Võ Thành Nhiệm cho biết.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, phản ứng của CLB Long An đã đi ngược lại tôn chỉ của bóng đá. Ông Lê Hoài Anh cho biết, đây là bài học đối với các CLB.

Như tin đã đưa trong trận đấu giữa Long An và TP.HCM trên sân Thống Nhất tại vòng 6 V-League vào ngày 19/2, các cầu thủ đội Long An đã đứng yên nhìn đối thủ ghi liền tù tì 3 bàn thắng vào lưới nhà để phản đối quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư.



Sự việc diễn ra ở phút 81 của trận đấu, khi tỉ số đang là 2-2. Từ pha treo bóng của đồng đội vào khu vực vòng cấm Long An, tiền đạo Dyachenko (TP.HCM) đã ngã sau pha tranh chấp với Hoàng Lâm. Trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư lập tức chỉ tay vào chấm 11m, cho đội chủ sân Thống Nhất hưởng quả phạt đền. Phía Long An, lãnh đạo CLB, BHL và các cầu thủ đã phản ứng rất dữ dội.



Các cầu thủ Long An đã rời sân, ra đứng ở khu vực kỹ thuật khiến trận đấu bị hoãn lại khoảng 10 phút. Sau khi trở lại, các cầu thủ Long An tiếp tục không tham gia tình huống đá phạt đền của CLB TP.HCM mà chỉ để mình thủ môn Minh Nhựt đứng trong khung thành. Tuy nhiên, khi Victor thực hiện cú đá phạt cho CLB TP.HCM, thủ môn Minh Nhựt đã quay lưng lại, thay vì bắt bóng.



Sau khi nhập cuộc trở lại, thay vì thi đấu, các cầu thủ Long An tiếp tục đứng yên để đối thủ dẫn bóng qua, trước khi sút vào khung thành trống, do thủ môn Minh Nhựt đã….bật san-tô hoặc đi ra chỗ khác đứng.



Trong khoảng thời gian còn lại, đôi bên chỉ đá đi đá lại, khiến cho rốt cuộc trọng tài Nguyễn Trọng Thư phải thổi còi cho trận đấu dừng sớm, dù được bù giờ tới 10 phút.