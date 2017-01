Tiền vệ Kizito Geoffrey của Than Quảng Ninh đã có dịp chạm mặt với Eric Bailly, trung vệ trụ cột của CLB Man United khi đội tuyển Uganda đá giao hữu với Bờ Biển Ngà.

Kizito giáp mặt cựu tiền đạo Bony của Man City

Trước thềm CAN 2017, đội tuyển Uganda đã có màn tổng duyệt với Bờ Biển Ngà tại sân trường Đại học New York ở UAE. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng đương kim vô địch Cúp bóng đá châu Phi vẫn tung ra đội hình rất mạnh với một loạt những gương mặt nổi tiếng đến từ giải Ngoại hạng Anh, Ligue 1 và Bundesliga như Eric Bailly (M.U), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Wilfried Bony (Stoke City), Serge Aurier (PSG), Salomon Kalou (Hertha BSC)…Trong khi đó Uganda lại gây sự chú ý, trong đó có cả những người hâm mộ đến từ Việt Nam bởi sự góp mặt của hai tiền vệ dày dạn kinh nghiệm là Kizito Geofreyy (lấy tên là Trần Trung Hiếu sau khi nhập tịch Việt Nam) của Than Quảng Ninh và Moses Oloya bên phía Hà Nội FC.Kizito được HLV Milutin Sredojevic sử dụng đủ 90 phút thi đấu chính thức. Trong khi Moses cũng được ông thầy người Serbia tung vào sân sau giờ nghỉ. Cả hai đã có dịp so tài với một loạt những gương mặt nổi tiếng kể trên.Đáng tiếc rằng trước một Bờ Biển Nga có đẳng cấp và sở hữu các ngôi sao chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu thế giới, Uganda – đội bóng của Kizito và Moses đã thất thủ với tỷ số 0-3.Kết thúc trận đấu tổng duyệt này, Uganda và Bờ Biển Ngà sẽ cùng di chuyển tới Gabon để chuẩn bị cho CAN 2017. Đội tuyển Uganda sẽ nằm ở bảng D cùng với Ghana, Mali, Ai Cập.