Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic thường xuyên khỏa thân sau mỗi lần đi tắm và điều này khiến cho nhiều đồng đội ở CLB M.U cảm thấy khá sốc.

Theo chia sẻ của tiền đạo trẻ Marcus Rashford, anh và đồng đội ở M.U đã đặt biệt danh cho Zlatan Ibrahimovic là “Quái thú”. Nhưng không chỉ có như thế, Ibra còn được các thành viên Quỷ đỏ gọi là “Gã khổng lồ”.Sở dĩ các cầu thủ M.U gọi Ibra như thế là do ngôi sao người Thụy Điển sở hữu thân hình cao to cũng như cá tính khác người. Chưa hết, cựu cầu thủ của Barcelona và PSG còn khoả thân sau mỗi lần tắm, sau mỗi trận đấu của Man United."Ibrahimovic là một gã to lớn và họ gọi anh ấy là Gã khổng lồ. Trong khi các cầu thủ choàng khăn tắm sau khi tắm thì anh ấy chẳng mặc gì và tự nhiên đi lại trong phòng thay đồ”, phía The Sun quả quyết.Dù mới gia nhập Man United kể từ mùa Hè 2016 nhưng nhanh chóng hòa nhập và nhận được sự tôn trọng rất lớn từ phía các đồng đội. Nhưng ở trận đấu với Bournemouth, chân sút người Thụy Điển đã đá hỏng quả 11m quá giá khiến cho M.U bị cầm chân với kết quả hòa 1-1.Sau đó, Ibra cũng lên tiếng nhận hết trách nhiệm về việc khiến đội nhà đánh rơi 2 điểm quý giá. Bên cạnh đó, Ibra sẵn sàng đối mặt với án phạt từ FA sau hành vi thúc cùi chỏ vào mặt Tyrone Mings (Tyrone Mings).