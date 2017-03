Đội ngũ y tế chẩn đoán Võ Ngọc Toàn bị đứt dây chằng đầu gối, và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Ngọc Toàn được đưa lên xe chuyển vào viện cấp cứu.

Phút 83, Nguyễn Phong Hồng Duy có bóng, di chuyển về hướng sân nhà. Võ Ngọc Toàn trong nỗ lực đuổi theo xoài người đoạt bóng, làm bản thân chấn thương. Số 9 của Sông Lam Nghệ An phải nằm cáng rời sân. HLV Đức Thắng bất đắc dĩ tung Phúc Tịnh vào thay thế.Chấn thương của Ngọc Toàn nghiêm trọng. Đội ngũ y tế ngay lập tức phải băng bó, dùng xe đưa cầu thủ này vào bệnh viện 115 tại Vinh để cấp cứu.“Ngọc Toàn rất đau đớn. Đội ngũ y tế chẩn đoán có thể cậu ấy bị đứt dây chằng đầu gối. Chúng tôi sẽ phải chờ kết quả chụp chiếu. Hy vọng tình trạng không quá tồi tệ”, HLV Đức Thắng chia sẻ.Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An chủ động chơi áp sát, đá rát để phá lối chơi của HAGL. Sách lược này mang lại thành công cho đội bóng xứ Nghệ khi đối phương không thể cầm bóng, đá phối hợp nhỏ. Cả trận đấu, HAGL chỉ có được một cơ hội, là pha đá phạt dội xà ngang.Sông Lam Nghệ An thắng thuyết phục 2-0 nhờ pha lập công ở giây thứ 54 của Olaha và bàn thắng phút 76 của Khắc Ngọc. Đội bóng xứ Nghệ lẽ ra có thể thắng đậm hơn nếu Henry không bỏ lỡ trong ba tình huống đối mặt với thủ môn Văn Tiến, và cú dứt điểm của Ngọc Hải không đưa bóng đến đúng xà ngang.Sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng mặt sân xấu và lối chơi rát của Sông Lam Nghệ An là nguyên nhân khiến HAGL không đá được như mong muốn và phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại V-League 2017.