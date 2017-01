Các cầu thủ tuổi Gà đang bước vào độ sung mãn nhất của sự nghiệp, và nhiều người trong số ấy đã và đang khẳng định mình trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Hãy điểm qua vài cái tên và đoán xem ai sẽ có sự nghiệp hanh thống nhất trong năm Đinh Dậu 2017.

Nổi tiếng nhất trong số các cầu thủ tuổi Dậu đã và đang khẳng định tên tuổi của mình trong làng bóng đá Việt Nam không ai qua được Quế Ngọc Hải (SLNA).

Mong năm mới, "Gà" Quế Ngọc Hải sẽ tỏa sáng hơn thay vì có nhiều rắc rối như năm qua

Hải "Quế" trưởng thành và tiến bộ nhanh trong màu áo của đội bóng quê nhà, đồng thời cũng là đội trưởng của U23 Việt Nam dự SEA Games 28, và hiện tại đang là thành viên của ĐTQG.

Bỏ qua những năm trước khá đen đủi khi vướng vào vụ kỷ luật được coi lịch sử của bóng đá Việt Nam, hiện tại trung vệ người xứ Nghệ đang tiếp tục là nòng cốt của CLB cũng như nằm trong kế hoạch dài của HLV Hữu Thắng ở đội tuyển.



Tuy nhiên, dù nổi tiếng và có những bước tiến dài trong sự nghiệp của mình nhưng Hải "Quế" có lẽ sẽ khó "gáy" to nhất trong năm tuổi của mình khi thường vướng vào những câu chuyện nhập nhằng về chuyên môn.



Và bằng chứng, ngay ở những vòng đầu tiên tại V-League ngoài một pha đốt lưới nhà, Quế Ngọc Hải cũng là tác nhân khiến SLNA suýt không có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới với pha phạm lỗi dẫn tới quả 11m trong trận gặp Long An.



Nếu muốn vươn vai sải cánh trong năm nay, e rằng Hải "Quế" cần điềm tĩnh lại thay vì chơi bóng kiểu "say máu" như thường thấy.



Cũng giống như người bạn của mình, Phạm Mạnh Hùng (SLNA) cũng đang có những năm không thật sự hanh thông, may mắn trong sự nghiệp khi vướng vào những rắc rối trên sân.



Năm Đinh Dậu này e rằng cũng không khác mấy, dù chuyên môn của Hùng "xà ngang" là không hề tồi. Nhưng, đôi khi đen đủi và cả cách chơi nhiệt hơn cả nhiệt sẽ khiến "Gà SLNA" khó có thể gáy to.



Sau SEA Games 28, một "chú Gà" khác là Võ Huy Toàn cũng không thật sự may mắn khi dính chấn thương rồi bị thoát vị đĩa đệm khiến sự nghiệp không thật sự hanh thông cho lắm.





Và mong rằng, năm mới NHM sẽ tái ngộ "Gà son" Võ Huy Toàn

Đến lúc này, khi V-League đã trôi qua 4 vòng đấu tiền vệ cánh của Đà Nẵng vẫn chưa thể phục vụ cho đội nhà khi chấn thương và không được đăng ký ở giai đoạn 1 của mùa giải mới.

Năm tuổi, nhưng Đỗ Hùng Dũng (áo đỏ) đang được coi sẽ có bước tiến thần tốc trong sự nghiệp của mình

Đen hơn, khi V-League bắt đầu khởi tranh đôi tháng, Huy Toàn cũng đã được triệu tập lên đội tuyển nhưng không thể dự AFF cup và bị loại trước thềm giải đấu cũng vì lý do như trên.Mất nửa mùa giải để dưỡng thương, nhưng với nghị lực và cả đức tính cần cù của mình nhiều người vẫn hy vọng "năm tuổi" của Huy Toàn sẽ lại là... may mắn để tiền vệ này sớm trở lại với sân cỏ.Âm thầm, chính xác hơn không quá nổi bật so với nhiều cầu thủ cùng tuổi, nhưngđến từ CLB Hà Nội lại đang có những bước tiến cực kỳ vững chắc trong 2 mùa qua.

Dù mới 25 tuổi, nhưng tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo của bầu Hiển đang là trụ cột của tuyến giữa của đội nhà từ mùa trước, cho đến năm nay khi Victor ra đi.



Lối chơi cần mẫn, thu hồi bóng tốt đang giúp CLB Hà Nội quên đi tiền vệ ngoại binh Victor (chuyển sang CLB TP.HCM), đồng thời giúp độ nhà đang có thành tích tốt kể từ đầu giải.



Đỗ Hùng Dũng chắc chắn sẽ là gương mặt sáng giá cho hàng tiền vệ của ĐTQG trong tương lai, nếu như tiếp tục giữ được phong độ cao như hiện tại.



Nói không quá, rất có thể năm Đinh Dậu này Đỗ Hùng Dũng sẽ là cầu thủ tuổi Gà hanh thông nhất chứ không phải bất kỳ cái tên nào khác khi đang có những tiến bộ đáng kể, sau lần được gọi tập trung đội tuyển Olympic dưới thời HLV Miura



Ngoài những "chú gà" kể trên, BĐVN cũng còn nhiều cầu thủ bước vào năm tuổi khác như thủ thành Đặng Văn Lâm, Nguyễn Thanh Hiền, Phạm Hoàng Lâm...



Tất cả đều đang khẳng định tên tuổi của mình trong màu áo CLB, rồi cả ĐTQG hiện tại lẫn tương lai. Và trong năm Đinh Dậu này, với độ chín của nghề tất cả đang sẵn sàng "gáy to, gáy khỏe" để cùng giúp BĐVN tiến lên.



Và dù ai "gáy to" nhất đi chăng nữa thì cũng xin chúc cho tất cả có một năm hanh thông trong công việc và cuộc sống.

