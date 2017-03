Tại Gabon, một thanh niên 18 tuổi trong lúc say xỉn đã giết chết bạn nhậu vì bị chế giễu bởi thảm bại 1-6 của đội bóng yêu thích PSG trước Barcelona.

Trận đại bại 1-6 của PSG trên sân Nou Camp không chỉ khiến đội bóng này mất chiếc vé vào tứ kết tưởng chừng đã nằm gọn trong túi mà còn gây ra những tai họa ghê gớm. Bi thảm nhất là vụ án mạng vừa xảy ra ngày hôm qua (10/3) tại Gabon.



Theo giới chức nước này cho hay, trong cuộc nhậu nhẹt, một thanh niên 18 tuổi là fan PSG đã dùng dao đâm vào cổ dẫn tới sự tử vong của người bạn. Nguyên do là nạn nhân đem đề tài PSG thảm bại 1-6 trước Barca ra làm đề tài chế giễu, thế nên hung thủ trong lúc say xỉn đã không được hành vi.



Trong lời khai, hung thủ này cũng cho biết rằng cậu ta không hề cố tình kết liễu mạng sống của bạn. Tuy nhiên, mọi chuyện bây giờ đã quá muộn. Không hẳn vì PSG thua Barca, mà bởi những câu nói đùa quá trớn trong lúc say sưa.



Theo Bongdaplus