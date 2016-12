TP - Lực lượng CĐV hùng hậu là một trong những điểm tựa để Than Quảng Ninh bứt phá ở đấu trường quốc nội. Trận Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO tới, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hứa hẹn sẽ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ đất mỏ.

Hội CĐV Than Quảng Ninh là điểm tựa, mang lại sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ đất mỏ. Ảnh: VSI.

Trong 3 mùa giải trở lại đây, Than Quảng Ninh đang nổi lên như một đội bóng có sự đầu tư rất tốt, lãnh đạo nhiều tham vọng, nội bộ đội đoàn kết, cùng chung một hướng. Cùng với sự xuất hiện của HLV Phan Thanh Hùng, năm 2016 đã đánh dấu bước phát triển đặc biệt mạnh của Than Quảng Ninh, xét ở góc độ chuyên môn. Đội bóng đất mỏ đã bứt lên, cạnh tranh quyết liệt với các “ông lớn” ở đấu trường quốc nội.

Tại mặt trận V.League, Than Quảng Ninh chạy đua chức vô địch với Hà Nội T&T, Thanh Hoá hay Hải Phòng tới tận những lượt trận cuối. Họ chỉ chấp nhận mất ngôi đầu bảng sau trận hoà 2-2 đầy đáng tiếc với Thanh Hoá ở lượt trận 24, rồi sau đó để chức vô địch V.League thuộc về tay Hà Nội T&T. Nhưng ở mặt trận cúp Quốc gia, Than Quảng Ninh sau đó đã “gỡ lại” khi đánh bại chính Hà Nội T&T để đăng quang sau hai lượt trận chung kết.

Trong hành trình bứt phá trên các mặt trận quốc nội, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ đất mỏ. Nói không quá, đây là một trong những điểm tựa lớn về mặt tinh thần giúp cho Than Quảng Ninh chơi ngày một thăng hoa hơn, bên cạnh đầu tư về mặt vật chất của đội bóng. Hoạt động của Hội CĐV có thể xem là một điểm sáng của bóng đá Quảng Ninh những năm qua.

Bên cạnh lực lượng đông đảo, hoạt động của Hội CĐV Than Quảng Ninh nổi bật bởi văn hoá cổ vũ chuyên nghiệp, văn minh. Các trận đấu diễn ra trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh vì vậy thường đông vui, nhộn nhịp như các ngày hội. Trong các chuyến làm khách trên sân đối phương, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng nhận được sự tiếp sức rất nhiệt tình từ phía các CĐV.

Liên tiếp trong 2 năm 2014 và 2015, Than Quảng Ninh được bầu chọn là Hội CĐV tốt nhất, được nhận phần thưởng của BTC giải. Mùa giải 2016, Hội CĐV Than Quảng Ninh đã giành thưởng tới 4/5 tháng, và chỉ chịu thua Hội CĐV Thanh Hoá ở cuộc đua chung cuộc. Ở trận Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO với Hà Nội T&T trên sân vận động Hàng Đẫy ngày 29/12 tới, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hứa hẹn sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ đất mỏ, bất chấp hành trình khá xa từ Quảng Ninh lên Hà Nội. Đây là trận đấu Than Quảng Ninh đặt quyết tâm giành chiến thắng để tạo đà cho mùa giải mới.

Trước trận đấu này, Hội CĐV Than Quảng Ninh vừa đón nhận tin vui khi Chủ tịch Hội, ông Trần Lê Trung được UBND Quảng Ninh tặng bằng khen vì những đóng góp cho đội bóng đá Quảng Ninh. Trao đổi với Tiền Phong, ông Trung cho biết Hội CĐV Than Quảng Ninh đang sắp xếp để tới sân Hàng Đẫy cổ vũ cho đội bóng ở trận Siêu cúp. “Chúng tôi hy vọng sự cổ vũ của CĐV nhà sẽ giúp các cầu thủ Than Quảng Ninh thi đấu nỗ lực và quyết tâm hơn, qua đó giành chiến thắng” - ông Trần Lê Trung cho biết.

Theo chia sẻ của anh Vũ Hồng, một CĐV nhiệt thành của Hội CĐV Than Quảng Ninh, việc trận đấu diễn ra vào ngày thường (thứ năm 29/12) có thể khiến nhiều CĐV gặp khó khăn. “Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để có thể đến sân Hàng Đẫy với lực lượng đông đảo nhất. Tôi tin là CĐV Than Quảng Ninh ở trận đấu tới sẽ đông hơn so với trận chung kết cúp Quốc gia” - anh Vũ Hồng nói. Cũng theo anh Vũ Hồng, dù Hà Nội T&T rất mạnh và lại là chủ nhà, nhưng trong một trận đấu cụ thể, Than Quảng Ninh vẫn có cơ hội chiến thắng. Bằng chứng là dù thua ở V.League nhưng Than Quảng Ninh đã đánh bại Hà Nội T&T ở cúp Quốc gia.