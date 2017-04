Không ai nói trước được kết quả, nhưng về thế trận thì có lẽ cũng sẽ giống trận lượt đi: Chelsea phòng ngự phản công, Man.City dàn trận tấn công, bởi vì “bản sắc” của đôi bên vốn dĩ đã vậy rồi. Vấn đề lớn ở đây là tâm lý của Chelsea có bị ảnh hưởng bởi trận thua Crystal Palace vừa qua hay không!

N'Golo Kante (phải, Chelsea) khoá chặt Kevin De Bruyne (Man.City) ở lượt đi.

1- Những thông tin mới nhất trên báo chí Anh khẳng định HLV Antonio Conte sẽ một lần nữa điều chỉnh chiến thuật cho trận lượt về với Man.City đêm nay. Khi thua Crystal Palace 1-2 trên sân nhà hôm 1-4, chắc là vì không có Victor Moses để chạy cánh phải nên Conte đã dàn trận theo 3-4-2-1. Trong đó, Cesc Fabregas được bố trí sát phía sau trung phong cắm Diego Costa. Con át chủ bài Eden Hazard cũng ở sau lưng Costa chứ không tấn công cánh trái như lệ thường. Hôm nay, gần như chắc chắn Moses sẽ trở lại, cũng có nghĩa là Conte sẽ trở lại với 3-4-3, sơ đồ đã đưa Chelsea lên đầu bảng như hiện giờ.

Đó cũng là sơ đồ đã giúp Chelsea thắng Man.City 3-1 ở lượt đi vào ngày 3-12-2016. Một trận thắng có phần may mắn nhưng cũng thật xứng đáng. May mắn là ở chỗ Chelsea hôm ấy bị Man.City công phá rất mạnh, bị lọt lưới trước do tình huống phản lưới nhà của Cahill, nhưng đến đúng lúc tưởng chừng họ không còn gượng được nữa thì cú sút kết liễu của De Bruyne lại trúng xà ngang. Tức là thoát nạn. Sau đó không bao lâu, Costa gỡ hòa 1-1 cho Chelsea, rồi Willian nâng lên 2-1 trong một tình huống phản công đầy hợp lý trước khi Hazard ấn định 3-1 cũng trong một pha phản công kinh điển.

Liệu trận lượt về có giống như vậy không? Kết quả thì chưa ai dám nói trước, nhưng thế trận thì chắc là cũng vậy mà thôi. Cụ thể, Chelsea sẽ lại triển khai phòng ngự phản công, dùng khu vực trung tâm của Kante làm bản lề chiến thuật và sẽ nhắm đến chuyện phải làm sao chuyển đổi thế trận càng nhanh càng tốt. Ngược lại, Man.City sẽ dàn trận tấn công, lên bóng thật nhanh theo từng tuyến, cố gắng chiếm lĩnh khu vực 20-30m trước khung thành Chelsea để dàn dựng cơ hội ghi bàn và lấy sức mạnh đó khoả lấp cho những hạn chế tồn đọng trong phòng ngự. Suy đoán như vậy là bởi Man.City đá với ai hay đá ở đâu... cũng y vậy - một bình luận viên của ESPN từng bảo rằng Guardiola đã bị “trói chặt” vào triết lý thi đấu của chính mình.

2- Cho nên, có lẽ vấn đề cốt lõi nhất, yếu tố khả dĩ tác động mạnh mẽ nhất vào cán cân thi đấu có lẽ sẽ là tâm lý của Chelsea. Như thực tế đã cho thấy, Chelsea vừa thua một trận sân nhà mà không ai ngờ là họ lại có thể thua được. Ưu thế 10 điểm so với đối thủ nhì bảng Tottenham đã bị cắt ngắn còn 7. Triển vọng vô địch đang ngời ngời của Chelsea bị giảm đi một chút. Cuộc đua vô địch Premier League đang có chiều hướng khép lại bỗng mở ra thêm một chút. Nó sẽ mở rộng hơn nữa nếu Tottenham tiếp tục hốt trọn 3 điểm trong khi Chelsea tiếp tục sẩy chân trước Man.City.

Điều đó hình thành thêm một áp lực đáng kể, một áp lực không mong muốn đối với thầy trò Antonio Conte. Thật vậy, hơn 7 điểm trong khi còn 9 trận thì chẳng thể gọi là chắc bụng. Mùa bóng 2011-2012, Man.United từng nắm ưu thế 8 điểm trước 6 vòng đấu cuối cùng mà rồi Man.City vẫn đăng quang. Mùa bóng 1997-1998, Man.United cũng đã để vuột chức vô địch vào tay Arsenal sau khi đối thủ này thắng tới 13 trận, hoà một trận trong 14 vòng đấu cuối cùng. Chưa hết, ở mùa bóng 1995-96, đã có lúc Man.United kém Newcastle tới 12 điểm nhưng rốt cuộc họ vẫn về ngược với cách biệt 4 điểm. Những ví dụ trên chính là lời cảnh báo đối với Chelsea vào lúc này.

Nhưng bên cạnh đó cũng lại có những lời động viên quý giá. Cây bút gạo cội Mark Ogden của ESPN nhận định: Với ưu thế như hiện nay, Chelsea chỉ vuột chức vô địch nếu xảy ra một biến cố gì đó còn lớn hơn cả mất phong độ, mất niềm tin. Và tất nhiên, trận thua Crystal Palace 1-2 mới đây chẳng phải là do mất phong độ hoặc niềm tin. Chelsea hôm ấy đã tạo ra đủ cơ hội để thắng gấp 3 lần. Họ thua chỉ vì đối phương phòng ngự quá lì đòn, ghi được bàn thắng quá đúng lúc và vì cái ngày hôm ấy đối với họ giống như bị... quỷ ám vậy. Có nghĩa là Chelsea hoàn toàn đủ khả năng xốc dậy, trỗi dậy, viết tiếp một chuỗi chiến thắng khác để hướng tới mục tiêu vô địch.

3- Về việc này, Antonio Conte cũng đã lên tiếng. Trên website của CLB, ông tuyên bố: “Áp lực thật lớn, nhưng áp lực cũng là chuyện bình thường khi bạn ở một đội bóng lớn mạnh. Vả lại, nào chỉ chúng tôi gặp áp lực, nhiều đối thủ khác cũng áp lực. Giải đấu còn 9 lượt trận, và chúng tôi sẽ tính cho từng trận một. Nếu cuối cùng Chelsea xứng đáng vô địch, tôi sẽ rất mừng. Nếu không phải chúng tôi mà một đối thủ khác xứng đáng vô địch, điều đó có nghĩa đối thủ ấy giỏi hơn chúng tôi”.

Thủ môn Courtois cũng nói tương tự: “Tottenham sẽ hy vọng chúng tôi tiếp tục thua để họ còn thu ngắn thêm cách biệt. Tuy nhiên, chúng tôi biết mình đang làm gì. Chúng tôi cần tập trung, cần cố gắng chiến thắng Man.City vào đêm thứ Tư này. Điều đó rất quan trọng”...

Đội hình dự kiến

Chelsea (3-4-3): Courtois - Cahill, Luiz, Azpilicueta - Alonso, Kante, Fabregas, Pedro - Hazard, Costa, Willian.

Man.City (3-4-3): Caballero - Otamendi, Kompany, Stones - Kolarov, Fernandinho, Silva, Navas - Sane, Aguero, Bruyne.