Chi 180 triệu bảng, Chelsea mua được những gì?

Tính ra thì nhà vô địch Premier League đứng thứ nhì - vì chỉ có Man.City tốn nhiều tiền hơn thế - và 180 triệu ấy đã mua về được một tiền đạo mới, 2 tiền vệ trung tâm, 1 hậu vệ chạy cánh và 1 trung vệ. Cộng thêm 1 thủ môn đầu quân cho Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do thì rõ ràng HLV Antonio Conte đã đạt được quân số bổ sung mà ông cần. Hài lòng chăng?



Tiếc thay, như nhật báo Guardian đã bình luận, các con số không nói lên được toàn bộ câu chuyện ở đây. Chelsea chỉ mua được hậu vệ cánh Davide Zappacosta từ Torino, mua tiền vệ trung tâm Drinkwater từ Leicester trong những giờ khắc cuối cùng trước khi thị trường mùa hè khoá sổ vào nửa đêm 31-8. Khỏi phải nói khi ấy đã cập rập, thậm chí bấn loạn đến thế nào. Chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ nói lên rằng việc tuyển quân của Chelsea thực ra là bị động, không hề đúng với kế hoạch đã đề ra.



Điều này càng rõ rệt hơn với những bản hợp đồng mà Chelsea để vuột. Họ ra sức đeo đuổi tiền vệ Olaxde-Chamberlain của Arsenal chỉ để chứng kiến anh ta chạy tới Liverpool. Họ muốn ký với Fernando Llorente của Swansea về làm tiền đạo dự phòng và rồi cầu thủ này ký với... Tottenham. Chưa hết, Chelsea thậm chí đã khám sức khoẻ cho tiền vệ Ross Barkley của Everton - tức là đã xong mọi thủ tục cần thiết, chỉ còn chờ ký mà thôi - nhưng Barkley vẫn đổi ý vào phút chót. Nói chung, Chelsea đã không có được nhiều cầu thủ mà họ thực sự cần.



Phải chăng như vậy cũng tức là họ đã có những cầu thủ mà họ... không cần lắm? Cũng không hẳn. Chỉ trong 3 vòng đấu đầu tiên ở Premier League mùa này, tiền đạo mới tuyển mộ Morata đã ghi 2 bàn, chuyền 2 đường bóng thành bàn. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Bakayoko và Drinkwater rõ ràng là một sự bổ sung tốt. Sự góp mặt của cầu thủ chạy cánh Zappacosta sẽ làm dày thêm sức mạnh ở hành lang bên phải. Trung vệ Rudiger đường đường là một tuyển thủ Đức, trung vệ Christensen cũng rất có năng lực. Và tất nhiên, hễ đã có trình độ, có năng lực như thế thì lúc nào và ở đâu cũng cần.



Tuy nhiên, cũng như đã nêu trên, vấn đề ở đây là phần đông những tân binh ấy đều không phải là sự lựa chọn hàng đầu của Conte trong mùa chuyển nhượng - bằng chứng rõ rệt nhất là Chelsea chỉ tuyển mộ Morata sau khi bị Man.United phỗng mất tiền đạo Lukaku. Chính vì thế, báo chí Anh bảo rằng hơn 180 triệu bảng Anh vừa rồi có lẽ chỉ đủ để Chelsea mạnh lên một chút xíu trong khi Conte muốn phải mạnh nhiều thật nhiều so với mùa qua, do nhiệm vụ của Chelsea mùa này không chỉ là bảo vệ chức vô địch Premier League mà còn phải tham gia cả đấu trường lớn Champions League.



Đã bắt đầu xuất hiện tin đồn rằng Conte lại bất mãn với ban lãnh đạo CLB. Đương nhiên ông có lý do để bực bội: Các vị giám đốc chuyên trách đã hơi quá lề mề, chủ quan và thiếu quyết đoán trong suốt mấy tháng tuyển quân vừa qua. Không những thế, họ còn có vẻ... cẩu thả nữa - họ đã chấm dứt hợp đồng, đã bán đi hoặc cho các đội khác mượn tổng cộng 3 trung vệ tốt, 2 tiền vệ đầy triển vọng và một tiền vệ trung tâm đỉnh cao khi chưa hề có đầy đủ người thay thế cho xứng đáng. Cái sự “cho đi trước, lấy về sau” ấy chính là một nguyên nhân lớn khiến cho Chelsea vừa bị động, vừa tốn tiền nhiều mà Conte chẳng vừa ý được bao nhiêu.



Nhưng thôi thì cũng... lỡ rồi. Như mùa qua, giới mộ điệu Chelsea mùa này sẽ lại phải trông chờ rất nhiều ở cái tài quyền biến của Conte khi ông bắt buộc phải làm việc với “số vốn ít ỏi” hiện có. Mùa trước Chelsea vô địch Anh, sang mùa này liệu có thể thành “sét đánh 2 lần” không? Những thử thách trong tháng 9 này sẽ giúp giới hâm mộ hình dung rõ hơn về triển vọng của Chelsea. Ở Premier League, họ sẽ đến sân Leicester và Stoke, họ sẽ tiếp đón Arsenal và Man.City trên sân nhà. Ở Champions League, họ sẽ gặp FK Qarabag và Atletico Madrid.

Qua hết được những ải đó thì đương nhiên là mừng. Còn nếu không qua được, Conte sẽ lại dán ánh nhìn đầy trách móc vào ban lãnh đạo mà rằng “thấy chưa, đã bảo rồi...”

Theo SGGP